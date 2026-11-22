As defesas antiaéreas russas interceptaram 170 drones ucranianos de longo alcance em sete regiões da Rússia, na península da Crimeia, anexada por Moscovo, e nos mares Negro e de Azov, anunciou hoje o Ministério da Defesa russo.

"Durante a noite passada, as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 170 drones ucranianos de asa fixa", indicou o comando militar russo, numa mensagem divulgada na rede Telegram, citada pela EFE.

As autoridades russas não comunicaram danos em infraestruturas críticas do país, mas um canal independente russo indicou que poderá ter sido atingida a sede regional da Guarda Nacional russa, na região de Krasnodar, no sul do país.

Segundo o mesmo meio de comunicação, foram divulgadas nas redes sociais fotografias de habitantes da cidade que mostram colunas de fumo sobre a localidade.

O governador da região fronteiriça de Briansk, Yegor Kovalchuk, denunciou, na plataforma de mensagens russa MAX, que "um homem de 32 anos ficou ferido após um drone ter atingido uma casa na localidade de Kister, no distrito de Pogar".

O responsável acrescentou que, durante a noite passada, foram abatidos 21 drones de asa fixa naquela região.