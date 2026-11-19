Basta demorar o olhar uns minutos junto aos portões de muitas das nossas escolas, logo nas primeiras horas da manhã, para perceber que algo mudou nos hábitos de alguns jovens. Entre conversas apressadas e mochilas às costas, tornou-se quase habitual ver alunos a caminhar para as aulas acompanhados por latas de bebidas energéticas, como se fossem um acessório indispensável para enfrentar o dia. Mais tarde, no intervalo do almoço, essa presença ganha ainda maior expressão à saída dos supermercados das imediações, onde grupos de adolescentes surgem com estas embalagens nas mãos com a maior naturalidade, confundindo-as com um simples refresco. O gesto entrou de tal forma na rotina que já quase ninguém estranha um consumo que, apesar de banalizado, está longe de ser inofensivo.

Na sociedade atual, fala-se, e muito bem, com frequência e alarme dos riscos do álcool, do tabaco, das drogas tradicionais e das novas substâncias sintéticas que tanto preocupam as famílias e as autoridades. Contudo, existe um silêncio ensurdecedor em torno das bebidas energéticas. Apesar de inúmeros estudos científicos comprovarem os malefícios destes produtos em organismos ainda em desenvolvimento, o tema continua afastado do debate público.

A realidade vivida no terreno revela contornos alarmantes. Já assisti, com estupefação, a pais que acompanham os filhos às compras e acabam por ceder à sua insistência, colocando estas latas no cesto sem terem plena consciência do risco que estão a validar. Entre os mais jovens circulam ideias erradas sobre os seus efeitos. Muitos adolescentes que praticam futebol, andebol e outras modalidades desportivas afirmam consumir estas bebidas antes dos treinos e dos jogos, na convicção de que lhes dão mais força e resistência para correr. Outros confessam que, durante as férias escolares, recorrem frequentemente a elas para conseguirem permanecer acordados durante toda a noite a jogar videojogos. É uma situação de extrema gravidade.

As consequências fazem-se sentir de imediato na saúde e no desempenho escolar. As elevadas doses de cafeína, açúcares e outros compostos químicos provocam alterações do sono, ansiedade, problemas cardíacos e um desgaste físico preocupante em idades tão precoces, abrindo ainda porta a outros comportamentos de risco. Na sala de aula, o impacto é visível na falta de atenção, na dificuldade de concentração e na consequente quebra do rendimento nos estudos.

Torna-se urgente uma resposta ampla e concertada por parte das entidades públicas que trabalham estas problemáticas. É fundamental lançar uma campanha regional de prevenção, firme e esclarecedora, sobre os perigos deste consumo, de modo a sensibilizar alunos, pais, encarregados de educação e a sociedade em geral para que saibam dizer não e compreendam o que está em causa.

Perante um fenómeno desta dimensão, não é possível nem prudente desvalorizar o problema ou assobiar para o lado. Proteger a saúde dos nossos jovens exige ação imediata, informação rigorosa e a coragem de travar uma moda perigosa antes que os danos se tornem irreversíveis.