A 23 de Julho de 2000, faltavam menos de dois meses para a inauguração da ampliação do Aeroporto da Madeira. A obra era uma das grandes apostas do Governo Regional e prometia alterar as condições de acesso à ilha. José Agostinho Pereira de Gouveia, então secretário regional da Economia e Cooperação Externa, já estava preocupado com o que aconteceria depois.

Na entrevista que concedeu ao DIÁRIO, conduzida por Henrique Correia, defendia que a ANAM teria de mudar de prioridades. Terminada a fase das grandes obras, a empresa aeroportuária deveria concentrar esforços na promoção comercial, procurando atrair companhias aéreas, passageiros e novas ligações.

A preocupação era reveladora da forma como encarava o desenvolvimento da Madeira. Para Pereira de Gouveia, melhorar as infra-estruturas era indispensável, mas não resolvia, por si só, os problemas de uma economia insular. Era necessário criar condições para que as empresas aproveitassem as oportunidades abertas pelo investimento público.

O antigo gestor das telecomunicações estava havia mais de oito anos no Governo Regional. Tinha acompanhado uma fase de profundas transformações, mas o balanço que fazia da sua passagem pelo Executivo não escondia algumas desilusões.

Um gestor sem filiação partidária

Pereira de Gouveia chegou ao Governo Regional a 17 de Janeiro de 1992, por convite de Alberto João Jardim. Não tinha uma carreira construída nos partidos e fez questão de o esclarecer na tomada de posse: não se apresentava como independente, mas como um cidadão sem filiação partidária.

A escolha recaíra sobre alguém com experiência na gestão empresarial e nas comunicações. Antes de integrar o Executivo, trabalhara em diferentes sectores industriais, na Rodoviária Nacional e nos Correios e Telecomunicações.

Em Outubro de 1980 assumira a direcção-coordenadora dos Correios e Telecomunicações da Madeira. Mais tarde, desempenhou responsabilidades na área das relações internacionais dos CTT e das telecomunicações, num percurso que lhe permitiu conhecer organizações de grande dimensão e estabelecer contactos fora da Região.

Na tomada de posse, anunciou que pretendia passar 70% do tempo no terreno e reservar apenas 30% para o gabinete. Enviou também uma carta aos cerca de 2.500 trabalhadores dos serviços sob a sua tutela, convidando-os a participar no trabalho da Secretaria Regional.

Entre as medidas que defendia estava a introdução de gestores de projecto, com o objectivo de acelerar decisões e melhorar o acompanhamento das iniciativas governamentais.

Era uma forma de trabalhar que procurava transportar para a administração regional a experiência adquirida no sector empresarial.

Inicialmente responsável pela Secretaria Regional da Economia, assumiu também, em Novembro de 1992, a Cooperação Externa. A pasta reunia áreas tão diferentes como comércio, indústria, energia, transportes, comunicações, aeroportos, portos e relações económicas internacionais.

A Madeira atravessava então uma fase de investimento público intenso, beneficiando dos apoios associados à integração europeia. A construção de estradas e a melhoria das acessibilidades estavam entre as prioridades do Governo, procurando ultrapassar dificuldades que durante décadas tinham condicionado a circulação de pessoas e mercadorias.

Pereira de Gouveia tinha a responsabilidade de acompanhar sectores essenciais para o funcionamento da economia regional, num período em que a abertura ao exterior ganhava uma importância crescente.

A promoção externa que ficou à espera

Uma das propostas que mais lamentava não ter conseguido concretizar era a criação de uma Sociedade de Promoção Exterior.

A ideia fora apresentada cerca de sete anos antes da entrevista ao DIÁRIO, mas continuava sem aplicação prática.

"Tenho muita pena. Propus a Sociedade de Promoção Exterior há sete anos", afirmava em Julho de 2000.

Pretendia criar uma estrutura que reunisse esforços públicos e privados na promoção internacional da Madeira, procurando evitar iniciativas dispersas e estabelecer uma estratégia mais coordenada de aproximação aos mercados externos.

Pereira de Gouveia considerava que a Região precisava de agir com maior rapidez perante as mudanças da economia internacional. Os atrasos nas decisões preocupavam-no particularmente.

"Há uma coisa que joga contra todos: o tempo", alertava.

A proposta reflectia também a sua concepção sobre o papel dos poderes públicos na actividade económica.

"O Estado não deve liderar, deve antes fiscalizar", defendia.

A afirmação partia de um governante integrado num Executivo com uma intervenção muito forte na economia regional. Pereira de Gouveia entendia, porém, que as empresas deveriam assumir maior responsabilidade na promoção dos seus produtos e serviços, cabendo ao Estado criar condições e acompanhar o funcionamento do mercado.

A Sociedade de Promoção Exterior acabou por representar uma das ambições que não conseguiu levar à prática durante a sua passagem pelo Governo.

Os parques industriais e a prioridade das estradas

A indústria era outra área em que reconhecia resultados inferiores aos desejados.

Na entrevista de 2000, Pereira de Gouveia admitia que gostaria de ter avançado mais rapidamente com espaços destinados à instalação de pequenas e médias empresas.

Os parques industriais da Cancela e do PIZO tinham sido consolidados e estava prevista a construção do parque da Camacha. Ainda assim, considerava que o trabalho realizado ficara aquém das necessidades.

A explicação passava, em parte, pelas opções de investimento do Governo Regional. A construção de estradas e a melhoria das acessibilidades internas tinham absorvido recursos que poderiam ter sido aplicados noutras áreas.

O secretário regional não contestava a importância dessas obras, mas reconhecia que a concentração do investimento nas infra-estruturas condicionara a execução de outros projectos.

A diversificação económica era uma preocupação particularmente relevante numa Região em que o turismo assumia um peso crescente e a actividade industrial enfrentava limitações relacionadas com a dimensão do mercado e os custos da insularidade.

O aeroporto e as oportunidades que se abriam

A ampliação do Aeroporto da Madeira, inaugurada a 15 de Setembro de 2000, foi um dos investimentos mais importantes do período em que Pereira de Gouveia integrou o Governo Regional.

A obra procurava ultrapassar uma das maiores limitações das ligações aéreas da ilha, criando condições para receber aeronaves de maior dimensão e reforçar a actividade turística.

O secretário regional acompanhou a fase final do projecto, no âmbito das suas responsabilidades governativas. Tratava-se, contudo, de uma intervenção resultante de decisões anteriores e de um processo prolongado de planeamento, financiamento e execução.

Pereira de Gouveia preocupava-se especialmente com a utilização da nova infra-estrutura. Defendia que a ANAM deveria reforçar a promoção do aeroporto junto das companhias aéreas e dos mercados turísticos.

Na mesma entrevista, anunciou a intenção de estabelecer um protocolo com a TAP para melhorar as ligações dos passageiros da Madeira aos voos internacionais, procurando reduzir os inconvenientes das escalas em Lisboa.

A melhoria das acessibilidades aéreas era particularmente importante para uma economia dependente das ligações ao exterior, tanto no transporte de passageiros como na actividade turística.

A nova pista criava condições que anteriormente não existiam. Caberia depois às empresas e às entidades responsáveis pelo sector aproveitar essas possibilidades.

As mudanças no turismo internacional

Pereira de Gouveia acompanhava também com preocupação a concentração empresarial que começava a transformar a indústria turística internacional.

As fusões entre grandes operadores poderiam reduzir a capacidade negocial dos hoteleiros madeirenses, colocando-os perante grupos com maior poder de decisão sobre os destinos e os estabelecimentos onde encaminhavam os seus clientes.

Na entrevista ao DIÁRIO, referiu a entrada da TUI na hotelaria regional, observando que um operador com empreendimentos próprios tenderia a privilegiar a ocupação dessas unidades.

O secretário regional receava que os empresários locais ficassem numa posição mais vulnerável perante empresas internacionais de grande dimensão.

Era uma preocupação que se relacionava com a necessidade de reforçar a competitividade da economia madeirense e de preparar as empresas para mudanças que não dependiam das decisões tomadas na Região.

No plano europeu, Pereira de Gouveia defendia a importância do estatuto de região ultraperiférica e dos instrumentos específicos de apoio destinados a compensar os constrangimentos geográficos da Madeira.

A integração europeia tinha aberto novas possibilidades de financiamento e cooperação, mas também colocava a economia regional perante mercados mais exigentes.

Divergências na governação

A passagem de Pereira de Gouveia pelo Executivo também conheceu momentos de tensão.

Em Agosto de 2000, o DIÁRIO noticiou um afastamento institucional entre o secretário regional e Roberto Silva, então presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.

Pereira de Gouveia visitara obras na ilha sem a companhia do autarca, numa altura em que existiam divergências relacionadas com a demolição da Casa das Lanchas.

Questionado pelos jornalistas, negou que houvesse qualquer atrito.

O episódio reflectia as dificuldades que podiam surgir na articulação entre diferentes entidades públicas, mesmo quando os respectivos responsáveis pertenciam ao mesmo espaço político.

Anos depois de deixar o Governo, Pereira de Gouveia continuou a intervir no debate sobre investimentos regionais. Em Janeiro de 2008, contestou a solução prevista para o Terminal Norte do porto do Funchal, assumindo uma posição crítica relativamente a opções que estavam a ser seguidas na Região.

A relação com Alberto João Jardim teve também episódios particulares.

Durante o processo de ampliação do aeroporto, Pereira de Gouveia propôs que a infra-estrutura recebesse o nome do presidente do Governo Regional.

Jardim recusou a homenagem.

A história seria recordada em Julho de 2016, quando se discutia a atribuição do nome de Cristiano Ronaldo ao aeroporto. Miguel de Sousa contou então que Jardim rejeitara a proposta, fazendo uma comparação com Kim Jong-il, numa referência ao culto da personalidade na Coreia do Norte.

O percurso depois do Governo

Pereira de Gouveia deixou o Executivo em Novembro de 2000, depois de cerca de oito anos e dez meses como secretário regional.

A saída encerrou uma etapa iniciada numa altura em que a Madeira procurava consolidar a sua capacidade de desenvolvimento económico, aproveitando os investimentos públicos e os instrumentos de apoio disponibilizados pela integração europeia.

Depois de abandonar as funções governativas, manteve ligação a iniciativas económicas e associativas, incluindo a ADENORMA, associação dedicada ao desenvolvimento da Costa Norte da Madeira, de que foi fundador.

Morreu em Maio de 2016.

O seu percurso na Autonomia distinguiu-se do dos protagonistas da fundação política e institucional do regime regional. Pereira de Gouveia chegou ao Governo quando as principais estruturas autonómicas já estavam instaladas e o desafio passava sobretudo por melhorar as condições de funcionamento da economia.

Durante quase nove anos, participou na governação de uma Região que investiu fortemente nas acessibilidades e procurou reforçar as suas ligações ao exterior.

O balanço que fez em Julho de 2000 permite perceber que não considerava o trabalho concluído. Reconhecia a importância dos investimentos realizados, mas também as dificuldades encontradas na promoção externa, no desenvolvimento industrial e na criação de condições para uma maior iniciativa empresarial.

Poucas semanas depois dessa entrevista, a Madeira inaugurava a ampliação do aeroporto. Era uma obra há muito aguardada, que alteraria as possibilidades de ligação da ilha ao exterior.

Pereira de Gouveia tinha acompanhado a sua concretização. Mas, quando lhe perguntaram pelo futuro, preferiu falar do trabalho que ainda faltava fazer.