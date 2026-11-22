'Ucrânia com Amor' lança campanha de cartas para Kherson
Iniciativa nasceu de cartas escritas por alunos de uma escola da Madeira e convida agora a população a enviar mensagens de apoio a pessoas afectadas pela guerra na Ucrânia
A Associação Ucrânia com Amor lançou a campanha "Uma Carta para Kherson", que pretende criar uma corrente de mensagens de solidariedade e esperança dirigida à população daquela cidade ucraniana, afectada pela guerra.
A iniciativa partiu de cartas escritas por alunos de uma escola da Madeira, dirigidas a pessoas de Kherson. A associação pretende agora alargar o gesto à participação de qualquer pessoa, convidando a população a escrever mensagens destinadas a crianças, pais, amigos, militares ou simplesmente a alguém que esteja a atravessar as dificuldades provocadas pelo conflito.
"Não precisa de conhecer quem vai receber a carta. Não precisa de encontrar palavras perfeitas. Basta escrever com o coração", apela a associação, numa publicação divulgada nas redes sociais.
As mensagens podem ser escritas em qualquer língua e enviadas para o endereço electrónico [email protected], com o assunto "Uma Carta para Kherson". A associação ficará responsável pela tradução e publicação das cartas na sua página, à razão de uma por dia.
A campanha está também associada a uma iniciativa de angariação de fundos em apoio a Kherson, procurando alargar a mobilização para além das mensagens de solidariedade.
"Uma carta pode parecer pouco. Mas, para quem a recebe, pode significar muito", sublinha a Associação Ucrânia com Amor, que pretende envolver mais pessoas nesta corrente de apoio à população ucraniana.
A Associação Ucrânia com Amor foi fundada por Katerina Leacock, madeirense e psicóloga, na sequência do trabalho voluntário que desenvolveu junto dos ucranianos chegados à Madeira após o início da invasão russa, em Fevereiro de 2022. A recolha de bens essenciais e o apoio aos refugiados estiveram entre as primeiras iniciativas de uma estrutura que tem mantido a mobilização em torno da comunidade ucraniana na Região.