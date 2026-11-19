O Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu, esta quinta-feira, o lançamento de ‘London Particular Madeira’, de Deodato C. Rodrigues, o quarto romance de base histórica do autor. Antes da apresentação, o escritor explicou ao DIÁRIO que mantém o método dos livros anteriores, recorrendo a “circunstâncias e factos que efectivamente aconteceram”, bem como a personalidades com comprovada envolvência neles.

E avaliou de forma "muito satisfatória" a sessão, destacando a sala cheia e o interesse do público. Deixou ainda uma novidade: "Quem chegar ao epílogo deste livro vai perceber porque é que eu já estou a escrever o meu quinto romance, que dará continuidade a este". O título, esse, continua em aberto, por ser ainda "muito cedo" para o revelar.

A obra divide-se em dois capítulos: o primeiro decorre em Londres, entre 1748 e 1768, e o segundo na Madeira, entre 1768 e 1777. Cada parte teve um enquadramento histórico próprio na apresentação desta quinta-feira, no Teatro Municipal.

Eugénio Perregil, presidente do Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação e Cultura e correspondente do DIÁRIO, situou a primeira parte, destacando o rigor da investigação e considerando a obra “digna da realização de um filme”. A narrativa acompanha Diana, conhecida como ‘a Falsa’, de Londres à Madeira, retratando os contrastes da Era Georgiana e os primórdios da Revolução Industrial, entre o luxo dos salões aristocráticos e a dureza das classes populares. Entre os locais reais referidos estão a Igreja de Santa Maria e o The Foundling Hospital.

Já o historiador Bernardo Martins, antigo presidente da Câmara Municipal de Machico, enquadrou a parte madeirense, inserida no contexto do despotismo iluminado. Recordou o papel do Marquês de Pombal e do governador João António de Sá Pereira, cuja acção gerou tensões com os proprietários e comerciantes estrangeiros, sobretudo britânicos, e conduziu à sua saída discreta da ilha. Elogiou o romance por respeitar os factos históricos sem os alterar, unindo-os à imaginação do autor.

A sessão, que contou, no início, com uma intervenção de Carlos Diogo Pereira, da Atlântida Editores, foi promovida pela Cadmus, chancela da editora, que teve exemplares à venda no âmbito da apresentação.

De referir que a obra está à venda na Gaudeamus (da Académica da Madeira), Bertrand, Fnac Madeira e Wook.