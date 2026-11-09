Cáritas lança campanha solidária ‘10 Milhões de Estrelas’

A Cáritas Diocesana do Funchal vai lançar, no próximo domingo, 15 de Novembro, pelas 18 horas, na Sé do Funchal, a campanha solidária de Natal ‘10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz’. A iniciativa, integrada nas comemorações do X Dia Mundial dos Pobres, será presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Promovida em parceria com a Diocese do Funchal e o Secretariado da Pastoral Social, a campanha pretende sensibilizar a comunidade para a importância da paz e da solidariedade, enquanto valores fundamentais da vivência cristã do Natal.

A iniciativa procura igualmente mobilizar a população para o apoio a pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade, tanto a nível nacional como internacional, reforçando a intervenção social e solidária desenvolvida pela Cáritas.