Filha de detido luso-venezuelano garante que o pai está vivo

A filha do luso-venezuelano Juan Francisco Rodriguez dos Ramos foi recebida, esta segunda-feira, em audiência pelo director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, no Palácio do Governo, onde solicitou atenção diplomática e protecção consular do Estado Português para o pai, detido na Venezuela desde 2019.

No final do encontro, Maria Alejandra Rodriguez afirmou aos jornalistas que a reunião decorreu de forma positiva, sublinhando que, após mais de dois anos sem respostas, obteve finalmente um compromisso por parte do Governo Regional. “A reunião correu muito bem. Finalmente conseguimos as respostas do Governo madeirense que tanto queríamos e que tanto esperávamos. Estávamos em branco, sem nenhuma resposta do Governo português há mais de dois anos”, afirmou.

A filha confirmou ainda que teve recentemente notícias do pai, assegurando que “está vivo”, embora ainda em estado de choque após vários anos de detenção. “Ele ainda não acredita no que está a acontecer. Passaram-se seis anos e o mundo mudou completamente”, explicou, acrescentando que a família espera que, após uma eventual libertação, Juan Francisco Rodriguez possa regressar a Portugal para estar em segurança e receber acompanhamento adequado.

Recorde-se que Juan Francisco Rodriguez dos Ramos, ex-coronel da Guarda Nacional Bolivariana e com raízes na Ponta do Sol, foi condenado, em 2019, a 30 anos de prisão por alegada tentativa de assassinato do presidente da Venezuela, traição e conspiração, acusações que a família garante não terem sido sustentadas por provas.