O espectáculo ‘Este Mundo’, da companhia madeirense 'Dançando com a Diferença', termina hoje a digressão de 2026, com uma segunda apresentação no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, às 20h00. A primeira sessão, realizada ontem, no âmbito do Festival Alkantara, esgotou.

A última apresentação do ano contará novamente com audiodescrição, dando continuidade à aposta da companhia na acessibilidade dos seus espectáculos. Com criação da coreógrafa marroquina Bouchra Ouizguen, ‘Este Mundo’ integra a programação comemorativa dos 25 anos da Dançando com a Diferença e teve estreia nos dias 9 e 10 de Abril, em Serralves, no Porto, no âmbito do Festival DDD – Dias da Dança.

A circulação internacional levou depois a criação até Bruxelas, onde foi apresentada em quatro sessões, entre 8 e 11 de Maio, no Kunstenfestivaldesarts, um dos festivais internacionais de referência nas artes performativas. Em Outubro, o espectáculo passou por Paris, com três apresentações, nos dias 8, 9 e 10, no Chaillot – Théâtre national de la Danse, integrado no Festival d'Automne à Paris | Saison Méditerranée 2026.

O regresso a Portugal aconteceu a 13 de Novembro, com uma apresentação no Teatro Viriato, em Viseu. A digressão termina agora em Lisboa, com as duas sessões de 19 e 20 de Novembro no Centro Cultural de Belém.

‘Este Mundo’ é uma coprodução da Fundação de Serralves, através do Festival DDD – Dias da Dança, da Alkantara, em colaboração com o Centro Cultural de Belém, e do Teatro Viriato.

A 'Dançando com a Diferença' é uma companhia sediada na Madeira, residente no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, e financiada pela República Portuguesa, através da Direcção-Geral das Artes, pelo Governo Regional, através das direcções regionais de Educação e Cultura, e pela Câmara Municipal do Funchal.