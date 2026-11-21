A psicóloga e sexóloga Carla Câmara comparou a intimidade a um jardim com vários níveis, defendeu que se cuida, se comunica e se respeita, e alertou que a intimidade de um casal é muito mais do que sexo. A especialista foi a nova oradora do TEDxMadeira, que decorre esta tarde, no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.

Carla Câmara começou a intervenção por constatar que vivemos tempos de mudança social, política e relacional. O que há 10, 15 ou 20 anos se tinha como certo já não o é, e por vezes está mesmo errado. Actualizamos conceitos, normas e até nomes, o que tem impacto nas relações e faz com que muitas vezes já não tenhamos a certeza da palavra ou da frase mais adequada. Isso, disse, trava a comunicação. Antes as mudanças vinham devagar e havia tempo para as aceitar ou não. Hoje, com tudo à distância de um clique, andamos tão acelerados que não vivemos com calma, foco e atenção aquilo que tem de ser vivido assim. "A intimidade não pode ser vivida de outra forma", defendeu.

Para esclarecer o que é público e o que é privado, a oradora propôs imaginar a intimidade como um jardim circular, com vários anéis externos. No centro está a intimidade mais íntima, que se expande para espaços cada vez menos privados e mais públicos. Ao crescermos, explicou, vamos precisando de criar limites e descobrimos que há coisas que podemos partilhar com todos, outras só com alguns e outras com ninguém. Aprende-se por tentativa e erro ou com pessoas que são referência, como os pais e os professores, e é uma tarefa que dura toda a vida.

No centro do jardim há um espaço tão privado que não se partilha com ninguém: memórias, sentimentos e vivências, algumas boas e outras nem tanto. "Não é por egoísmo que não nos partilhamos", sublinhou, mas porque são só nossas. Segue-se um nível conquistado, onde cabem uma ou duas pessoas no máximo, que ou nascem connosco, como irmãos e filhos, ou conquistam o lugar, como os companheiros. Nenhuma, alertou, tem lugar garantido, e é possível aproximar-nos e afastar-nos do centro. Mais para fora ficam as pessoas com quem temos relações cordiais, como colegas de trabalho, mas a quem não damos os aspetos mais íntimos da vida. Quem olha de fora do jardim vê apenas o que está à vista.

Carla Câmara afirmou que os outros podem querer investir na aproximação, mas nunca forçar a passagem. Cabe a cada um permitir a aproximação ou pedir o afastamento, e também respeitar os limites alheios. Deu o exemplo de um jantar de amigas em que uma delas partilha aspectos da sua relação de casal: inclui todas as presentes no espaço de intimidade com o companheiro, e este pode sentir a sua intimidade violada.

Os limites, explicou, são mediados por princípios e valores, crenças, gostos comuns, sentimentos e fases da vida. Ao contrário do que diz a química, os opostos não se atraem. São as semelhanças que aproximam. A intimidade é dinâmica e mutável, depende do contexto, da pessoa, da relação e do momento de vida, e não é igual para todos.

Para a psicóloga, temos responsabilidade em manter, medir e cuidar da intimidade, que é "muito mais do que estar perto fisicamente". A forma como nos vemos e aceitamos reflete-se nas relações. Tal como um jardim, a intimidade requer tempo para crescer e amadurecer, e não se deve forçar. Pediu que se comunique, mas também que se saiba escutar, incluindo o não verbal, que é a maior parte da comunicação. Pediu ainda que se estabeleçam limites sem perder a individualidade e que se respeitem os limites dos outros, mesmo os que não são falados. Deu o exemplo de ter ouvido, num autocarro, uma senhora a contar ao telemóvel como foi a primeira vez do filho, e garantiu que aconteceu mesmo.

Bons limites levam a relações mais saudáveis, enquanto as dificuldades com os limites vêm da insegurança, do medo e do trauma. A intimidade é essencial à saúde e ao bem-estar e está associada à satisfação, à confiança e ao amor. Aconselhou o público a treinar o autoconhecimento e a conhecer os seus limites, desejos, expectativas e sonhos antes de a viver com os outros. Citou Hannah Arendt , que propõe preservar o espaço privado para que não se dilua no espaço público.

Num mundo em que se partilha tudo nas redes sociais, perguntou se faz sentido falar de intimidade. "Podemos. E devemos", respondeu, porque não é só o que partilhamos, mas o que escolhemos guardar. Quando alguém partilha algo íntimo, defendeu, espera apenas escuta. Não espera que partilhemos por igual, nem que lhe devolvamos algo que não pediu: basta acolher. Reconheceu que isso exige pôr-nos no lugar do outro, um dos maiores desafios das relações humanas.

Segundo Carla Câmara, a intimidade do casal é muito mais do que proximidade física e sexualidade: são duas pessoas com histórias, sonhos e formas diferentes de expressar afeto, a criar algo juntas. É aí que a intimidade pode ser um espaço de encontro ou de desencontro. Muitos casais pedem ajuda porque dizem que já não há intimidade, e a oradora ilustrou com um diálogo típico. Ele queixa-se de que ela já não o procura, ela diz que só quer um abraço e que ele interpreta tudo como um convite ao sexo. Por detrás, disse, há necessidade de proximidade, medo da rejeição e uma grande falha de comunicação.

A oradora distinguiu sexualidade de conjugalidade, que é compromisso com projectos de vida, comunicação, afecto e as coisas do dia a dia. Quando as duas se conjugam bem, a relação vai em calma. Se falta a conjugalidade, a sexualidade acaba por deixar de estar bem. Se é a sexualidade que está mais ferida mas a conjugalidade se mantém, há todo o potencial de sucesso, porque continua a haver conexão. A satisfação com a intimidade emocional é fundamental para a satisfação sexual de ambos.

Defendeu que é preciso recuperar a capacidade de reparar as pequenas coisas do dia a dia em vez de as descartar. Dá trabalho, admitiu, mas descartar dá mais, e há restauros que ficam mais bonitos e mais firmes do que os originais. Lembrou que os madeirenses gostam de cuidar dos seus jardins e que o mesmo vale para as relações: "Se nós não cuidamos, elas vão falir." Concluiu com a ideia de que a intimidade era uma aplicação que precisava de ser actualizada.

Quanto ao mote desta edição do TEDxMadeira 'All we need is…', para Carla Câmara "tudo o que precisamos é de intimidade".