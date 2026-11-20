Mais de uma centena de educadores e professores estão inscritos na conferência 'Transformar Práticas – Educar com Propósito', promovida pela Secção Regional da Madeira da Associação Nacional de Professores, com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

A iniciativa realiza-se este sábado, 21 de Novembro, a partir das 9 horas, no auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, reunindo profissionais da educação em torno da reflexão sobre as práticas pedagógicas e o papel dos docentes no processo educativo.

A sessão de abertura contará com a presença da vereadora com o pelouro da Educação da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Brazão, e do presidente da Secção Regional da Associação Nacional de Professores, Luís Alves.

O encontro pretende constituir uma oportunidade de partilha de experiências e conhecimentos entre profissionais do ensino, tendo como ponto de partida a importância de uma educação orientada por objectivos e práticas pedagógicas com propósito.