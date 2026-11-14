Tsunami democrata faz emergir novos nomes para as presidenciais de 2028 nos EUA

Analistas políticos e ativistas afirmaram à Lusa que a vitória esmagadora dos democratas nas eleições intercalares dos Estados Unidos fez emergir novos nomes como potenciais candidatos às presidenciais de 2028, numa altura em que o eleitorado procura caminhos diferentes.

"Estou a ver as pessoas a serem energizadas por candidatos com uma visão, não para o regresso ao 'status quo', mas para tornar as suas vidas materialmente melhores", disse à agência Lusa Hunter Dunn, coordenador nacional de comunicação do movimento 50501, cujos ativistas criaram os protestos "No Kings", que têm mobilizado desde 2025 milhões de pessoas contra as políticas da administração republicana liderada por Donald Trump.

Dunn referiu que um dos nomes que tem sido falado como potencial candidato às presidenciais é o do senador da Geórgia Jon Ossoff, que venceu a reeleição com 18 pontos percentuais de vantagem e, apesar de ser visto como moderado, tem posições progressistas.

"É muito elucidativo que estejamos a ver um movimento em direção ao progresso, mesmo que o candidato tenha uma mistura de posições progressistas e moderadas", salientou Hunter Dunn.

"Não se trata tanto da estética e da atmosfera e sim de apresentar uma visão para o futuro e poder trabalhar nalgumas das prioridades progressistas, como o combate à corrupção, uma moratória na instalação de centros de dados para Inteligência Artificial (IA) e a retirada das câmaras Flock [sistemas de leitura automática de placas de veículos] das nossas ruas, porque é um sistema de segurança que tem sido muito abusado", prosseguiu.

O ativista notou que há uma vontade de ter caras novas.

"Alguém com experiência suficiente para liderar e os recursos à sua volta para criar uma equipa forte, porque uma presidência nunca é só uma pessoa, é uma administração", sublinhou.

Dunn acredita que a candidata que se encaixa melhor nos desejos dos progressistas é Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), a congressista do 14º distrito de Nova Iorque, e tem a expectativa de que ela se lance à candidatura.

A especialista política luso-americana Daniela Melo, professora na Universidade de Boston, reconheceu o amadurecimento político de AOC e a sua crescente influência no Partido Democrata, mas disse que tem o caminho dificultado.

"Ela tem mais bagagem do que candidatos que não levaram com uma década de rótulos e de ataques à sua imagem", notou a politóloga.

"Tornou-se quase como um bicho-papão para o Partido Republicano, sobretudo dentro do movimento MAGA [ala associada a Trump], e acho que é muito mais difícil para ela conseguir libertar-se dessa bagagem", admitiu.

Quem a docente viu emergir como estrela após as intercalares foi Jon Ossoff, que considerou "o maior vencedor da noite do lado dos democratas, ainda mais que [James] Talarico", o novo senador do Texas.

"Ele mostrou que consegue não só chegar ao poder, mas mantê-lo num estado que estava nas mãos dos republicanos", sublinhou.

"Das novas caras, dos novos candidatos, ele é realmente o que tem mais promessa", reforçou.

Outro nome que está a emergir é o de Raphael Warnock, também senador democrata da Geórgia, além daqueles de quem se fala há algum tempo ou já tentaram chegar à Casa Branca: Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, Gavin Newsom, governador da Califórnia, Pete Buttigieg, ex-secretário dos Transportes, e Kamala Harris, que em 2024 perdeu a eleição contra Donald Trump.

No entanto, "o eleitorado está com fome de mudança", advertiu Daniela Melo.

Isso acontece também do outro lado da barricada. O analista político Thomas Holyoke, professor na Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, disse à Lusa que as intercalares mudaram as perspetivas dos potenciais candidatos republicanos.

"Penso que [JD] Vance está claramente a tentar distanciar-se do Presidente, mas quando se é o vice-presidente, não se pode fazer isso e sair impune", afirmou.

"JD Vance vai ter a âncora de Trump à sua volta, de certa forma, mais que qualquer outro", vincou.

O desastre eleitoral também mudou o cálculo do Secretário de Estado, Marco Rubio, que tem estado menos visível.

"O meu cálculo é que Rubio vai deixar a administração em breve por escolha própria, porque sabe que tem de passar os próximos dois anos a traçar o seu caminho e não estar amarrado à administração Trump", referiu Thomas Holyoke.

Um terceiro nome que corre como aspirante às primárias republicanas é o de Ted Cruz, o ex-senador do Texas que agora tem o caminho mais difícil porque vem de um estado "que foi completamente terraplanado pelos democratas".

Há ainda Ron DeSantis, que não conseguiu a nomeação em 2024, mas está a dar indicações de querer concorrer outra vez.

"Penso que vamos vê-lo muito mais a partir de agora", frisou Holyoke. DeSantis vem da Florida, um dos bastiões republicanos que aguentou a força do 'tsunami azul' nas intercalares.

As primárias dos conservadores podem também ter um nome novo, como sugeriu Daniela Melo: Thomas Massie, o congressista do Kentucky que foi contra a vontade do Presidente Donald Trump nos ficheiros do caso do criminoso sexual Jeffrey Epstein e perdeu o lugar no Congresso.

Já depois das eleições, Massie introduziu artigos de destituição do Secretário da Defesa, Pete Hegseth, que falharam a aprovação no Congresso ainda sob maioria republicana.

"É bastante claro que ele não vai sair do jogo político", destacou Daniela Melo.

"Thomas Massie é aquele tipo de republicano mais tradicional e que apelou muito à própria base. Há uma grande percentagem da base MAGA que o adora", concluiu.