O fisioterapeuta Diogo Silva, natural da Ribeira Brava, contou no TEDxMadeira, que decorre esta tarde, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, como trocou oportunidades no continente pelo regresso à Madeira e defendeu que a comunidade é um meio, e não um fim, para uma vida com mais saúde e menos solidão.

Diogo Silva começou a intervenção com um desafio à plateia: pensar nos problemas do dia a dia que nem a pesquisa no Google nem a Inteligência Artificial resolvem e perguntar a si próprio a quem ligaria. Se a resposta for uma pessoa diferente para cada problema, deu os parabéns. Se for uma só pessoa para tudo, "também está tudo bem".

Para falar de comunidade, disse, é preciso recuar até ao miúdo que cresceu a tocar castanholas, "um pequeno do povo", e que continua a ter prazer em trabalhar para o povo. Estudou em Setúbal e os cinco anos correram bem, mas no último ano, com um início de carreira promissor e oportunidades no continente, voltar à Madeira parecia uma miragem. Na altura, contou, entrava em ataque de pânico logo de manhã e chegava a casa com uma sensação de vazio. Tinha amigos em Setúbal, mas faltava-lhe o lugar. Acabou por decidir regressar e trocar todas as oportunidades pelo sentido de comunidade. "Como alguém já disse, foi preciso sair da ilha para sentir a ilha", resumiu.

Diogo Silva recordou a época da apanha da cana-de-açúcar, em que se dedicava um fim de semana a cada terreno, porque é preciso a comunidade para tirar as canas da terra e tem de ser numa altura específica do ano. Eram dias cansativos, ao sol e à chuva, mas "ricos de magia" junto das pessoas. Na sua opinião, a comunidade não era o objetivo, era a consequência. Lembrou que todos temos sítios onde sentimos isto, como quando o carro fica sem bateria e se juntam cinco ou seis pessoas para o empurrar.

Enquanto fisioterapeuta e mestre em Saúde Pública, referiu o trabalho feito na sua dissertação, em que um grupo de 21 pessoas cocriou recomendações para um envelhecimento saudável na Ribeira Brava. Defendeu que as pessoas não deixam de ter algo para contribuir com a comunidade por serem mais velhas, e que até têm mais tempo. Criar comunidade, acrescentou, passa por gestos simples, como oferecer broas ou pãozinho quente no Natal. "Toda a gente tem algo para dar", afirmou.

O orador apresentou dados sobre a solidão: uma em cada seis pessoas no mundo é afetada por ela e entre 17% e 21% dos jovens com idades entre os 13 e os 29 anos sentem-se sós. É a sua geração, notou, a que vive com o telemóvel na mão. No mundo rural, disse, o isolamento é duplo, porque as populações são mais envelhecidas, e deu o exemplo da Ribeira Brava.

Apontou ainda outro obstáculo à construção de comunidade: a desconfiança com que muitas vezes se responde a quem quer ajudar. Isso cria um ciclo vicioso em que as pessoas deixam de oferecer ajuda.

"O ser humano é naturalmente comunitário", afirmou Diogo Silva, defendendo que é urgente intervir. Quando pertencemos a uma comunidade, enumerou, há menos doença, mais leveza e mais segurança na rua, entre outras vantagens.

"Comunidade é um meio, não o fim", sublinhou. Para a construir, sugeriu oferecer ajuda sem esperar que ela seja pedida, dar o bom dia a quem passa, um abraço, um sorriso. "Isto já é dar", disse, lembrando que não são precisas coisas materiais.

Quanto ao mote deste TEDxMadeira, 'All we need is…', para Diogo Silva, "tudo o que precisamos é de comunidade".