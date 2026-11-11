Casa Branca ameaça abrir investigações criminais contra democratas que fiscalizem o Governo

A Casa Branca ameaçou hoje abrir investigações criminais contra a nova maioria democrata no Congresso, caso as averiguações à Administração de Donald Trump se transformem em atos de intimidação contra o Governo suscetíveis de constituir crime.

A ameaça está contida numa carta assinada pelo principal assessor jurídico da Casa Branca, Will Scharf, que foi enviada na segunda-feira ao congressista Robert García, democrata eleito pela Califórnia, que assumirá a presidência da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes quando a nova legislatura tiver início, em janeiro.

O aviso surge numa altura em que os democratas prometem aproveitar a maioria conquistada nas eleições intercalares de 03 de novembro para investigar alegados atos de corrupção na Administração Trump e até avançar com processos de destituição contra membros do seu Governo.

Na carta, o advogado da Casa Branca afirma estar a investigar "ameaças abusivas e arbitrárias que proliferam entre os legisladores democratas que procuram abusar do processo legislativo para intimidar e interferir com o legítimo funcionamento do Governo".

"Parece que Donald Trump tem algo a esconder", respondeu García, num comunicado em que afirmou que o Congresso "não se deixará intimidar por ameaças infundadas de um Departamento de Justiça instrumentalizado, nem pelos advogados do Presidente".

A Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes tem poderes para investigar funcionários e membros do Governo, mas não dispõe de competências judiciais ou criminais.

As eleições intercalares de 03 deste mês, interpretadas como um referendo à governação de Trump, terminaram com uma vitória expressiva da oposição democrata, que retirou aos republicanos o controlo de ambas as câmaras do Congresso.

Numa mensagem publicada no sábado passado nas redes sociais, Trump afirmou ter ordenado ao Departamento de Justiça que processe os legisladores democratas que "extorquírem" membros, aliados e doadores do Partido Republicano.

Domingo, o procurador-geral, Todd Blanche, aliado do Presidente, afirmou que poderá abrir investigações criminais contra os democratas por considerar que estão a exceder os limites das suas competências de fiscalização.