A greve dos tripulantes de cabine da companhia aérea açoriana Azores Airlines, prevista para os dias 01, 02 e 03 de dezembro, foi suspensa, indicou hoje o Grupo SATA em comunicado.

"Na sequência da reunião realizada na tarde de ontem [sexta-feira], na DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho), entre o Conselho de Administração da SATA e o SPNVAC [Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e Aviação Civil], e após um processo de diálogo que permitiu alcançar cedências de ambas as partes, foi possível chegar a um entendimento que viabiliza a suspensão do pré-aviso de greve dos tripulantes de cabine, previsto para os dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2026", segundo a empresa.

Na nota, a SATA adianta que o entendimento "representa um passo positivo, fruto da disponibilidade negocial e do sentido de responsabilidade demonstrado por ambas as partes", permitindo "salvaguardar a estabilidade operacional e prosseguir o diálogo em torno das matérias em discussão".

Na terça-feira, o SNPVAC alegou que tinha convocado a paralisação porque a companhia aérea "persiste no incumprimento do acordo de empresa em vigor" e se recusa "a construir a paz social que tanto se apregoa".

Para o sindicato, "não se pode aceitar que os colegas que usufruem legitimamente do horário flexível, uma figura prevista na lei, sejam prejudicados apenas porque a empresa entende, de forma ilegal, que não lhes deve aplicar o acordo de empresa na sua plenitude".

"Não podemos aceitar que a empresa desvalorize a penosidade de um voo e se recuse a cumprir o clausulado do acordo de empresa só porque decidiu chamar-lhe 'charter'. Que fique ao critério arbitrário da empresa validar baixas médicas com base no histórico de cada tripulante, simplesmente porque os seus representantes alegam que há quem abuse", referiu.

No dia seguinte, o grupo SATA estimou em 14 milhões de euros o impacto das greves dos tripulantes de cabine e do setor do 'handling, quando se perspetivava mais uma paralisação em dezembro.

O grupo revelou em nota de imprensa que a Azores Airlines recebeu um pré-aviso de greve, apresentado pelo SNPVAC, "uma decisão que a administração da companhia lamenta".

"Sobretudo tendo em consideração o trabalho desenvolvido nas últimas semanas e a significativa convergência alcançada em torno das matérias apresentadas pelo sindicato", acrescentou.

A administração do grupo SATA referiu que na sequência da moção aprovada em assembleia geral de emergência do SNPVAC, a 30 de outubro, reuniu com a estrutura sindical "em diversas ocasiões, procurando analisar as reivindicações apresentadas, esclarecer posições e encontrar soluções concretas para as preocupações manifestadas pelos tripulantes de cabine".

Promoveu, ainda, um encontro com todos os tripulantes de cabine no dia 04 de novembro, visando "ouvir de viva voz as suas preocupações, ambições e reivindicações".

Adiantou que dos 11 pontos constantes da moção, convergiu com nove das propostas apresentadas, acolheu parcialmente uma outra e, relativamente à matéria remanescente, apresentou uma solução alternativa de compensação, procurando "em todos os momentos aproximar posições e ultrapassar divergências".

"Este resultado traduz um esforço negocial significativo por parte da administração, que procurou ir tão longe quanto possível na resposta às reivindicações, tendo em consideração as atuais condições financeiras, operacionais e organizacionais da "companhia", referiu.

O presidente do conselho de administração, Tiago Santos, citado na nota, afirmava que "este não é o momento para avançar com uma greve", uma vez que a companhia "atravessa um período particularmente difícil, marcado por constrangimentos financeiros e operacionais significativos, ao mesmo tempo que decorre um processo de alienação determinante para assegurar o seu futuro".

A Azores Airlines é a companhia aérea do Grupo SATA que faz as ligações de e para os Açores.

A transportadora encontra-se em fase de privatização, na sequência do auxílio à reestruturação concedido em junho de 2022, pela Comissão Europeia.