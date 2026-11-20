Coimbra, Guarda e Viseu vão estar no sábado sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte, com mais oito distritos a estarem sob aviso laranja, divulgou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho para Coimbra, Guarda e Viseu é valido entre as 09:00 e as 18:00 de sábado, devido a "chuva persistente, por vezes forte", estando antes estes distritos sob aviso laranja desde as 06:00 de sábado, e sob aviso amarelo desde as 03:00 de sábado.

Já Aveiro, Castelo Branco, Leiria e Santarém estão sob aviso laranja entre as 06:00 e as 18:00 de sábado, ficando às 03:00 de sábado sob aviso amarelo.

Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão já sob aviso amarelo, passando às 06:00 de sábado a aviso laranja e regressando ao final do dia de sábado a aviso amarelo, válido entre as 18:00 e as 21:00.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo de chuva os distritos de Bragança (06:00 e 18:00 de sábado), e de Lisboa, Setúbal, Portalegre e Évora (12:00 e 18:00 de sábado).

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo, o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu hoje um aviso à população sobre chuva persistente e vento fortes nos próximos dias, sobretudo nas regiões Norte e Centro do país e que poderão provocar situações de cheia.

O aviso tem por base as previsões do IPMA, que apontam para chuva persistente, e por vezes forte, vento predominantemente de Sul, com maior intensidade na faixa costeira e nas terras altas, podendo as rajadas atingir os 85 km/h, assim como possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

De acordo também com a informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para sábado e domingo, prevê-se um aumento dos caudais nas bacias hidrografias das regiões do Norte e Centro e a possibilidade de ocorrência de inundações fluviais nas sub-bacias do rio Coura (Bacia do Minho) e do rio Vez (Bacia do Lima), bem como um nível de pré-alerta para o rio Águeda (Vouga).

Como medidas preventivas face a estas previsões, a ANEPC apela à população para que garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e faça a retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas, que evite qualquer tipo de atividade próxima de linhas de água, em especial nas zonas com histórico de inundações.

Recomenda também para que não atravesse zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou veículos para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas e que retire das zonas normalmente inundáveis animais, equipamentos, veículos e outros bens para locais seguros.

A ANEPC avisa também a população para que não estacione veículos em zonas que habitualmente inundam, em locais subterrâneo ou áreas arborizadas, para que garanta a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas, tenha especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, com atenção para a possibilidade de queda de ramos e árvores, feche e reforce estores e janelas, em especial os que estão virados na direção do vento, entre outras medidas.

Alerta também para uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual formação de lençóis de água nas vias rodoviárias e para que se evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento e que assegure que dispõe de meios alternativos de iluminação e de equipamentos de comunicação devidamente carregados.

É também recomendado à população que se mantenha informada através das previsões e avisos emitidos pelo IPMA e siga as recomendações da Proteção Civil e das forças de segurança.