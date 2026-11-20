O Rali do Porto Santo está prestes a ir para a estrada, naquela que será a oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira. Antes do arranque da competição, os concorrentes participaram num briefing realizado no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo.

A sessão contou com a presença do presidente da autarquia, Nuno Batista, que deu as boas-vindas às equipas participantes e assinalou a realização da prova na Ilha Dourada.

Durante o encontro, Nelson Ferreira, director do rali, recordou os procedimentos de segurança a cumprir pelas equipas e apresentou as principais particularidades do traçado da competição.

Toda a informação relativa ao evento está disponível nos canais oficiais do clube organizador, nomeadamente no site www.100ahoramadeira.org e na página de Facebook do Clube Automobilístico 100 à Hora.