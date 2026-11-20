Oito distritos do norte de Portugal continental vão estar no sábado sob aviso laranja devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar com aviso amarelo entre as 03:00 e as 06:00 de sábado por causa da chuva, passando depois a aviso laranja até às 18:00 de sábado.

Também, face à previsão de chuva, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Santarém, Leiria e Castelo Branco entre as 06:00 e as 18:00 de sábado e Portalegre e Lisboa entre as 12:00 e as 18:00 de sábado.

Por causa da agitação marítima forte, os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa e Beja estão sob aviso amarelo, até às 09:00 de hoje e Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga até às 12:00 de hoje.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu muito nublado, períodos de chuva no Norte e Centro, em especial no Minho e Douro Litoral, aumento da intensidade do vento no fim do dia, pequena subida da temperatura mínima no interior e agitação marítima forte.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 08 graus Celsius (Guarda e Bragança) e os 13 (Lisboa, Coimbra e Aveiro) e as máximas entre os 10 graus (Guarda) e os 19 (Setúbal).