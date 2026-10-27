Frente Comum convoca greve da administração pública para 20 de Novembro

A Frente Comum convocou hoje uma greve nacional dos sindicatos da administração pública para o dia 20 de Novembro.

No plenário de dirigentes, delegados e ativistas sindicais da Frente Comum da Administração Pública, que decorreu hoje em frente à Assembleia da República, os sindicalistas aprovaram uma greve dos trabalhadores da administração pública para o dia 20 de Novembro.

Para o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, em causa está "lutar contra um orçamento que destrói a administração pública".