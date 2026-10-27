Marítimo com cinco mudanças no onze para Alvalade

O Marítimo entra daqui a pouco no relvado do Estádio José de Alvalade para tentar conseguir o passaporte para a final four da Taça da Liga 2026/2027.

Naquele que é o pontapé de saída da edição desta época, os verde-rubros medem forças com o Sporting no primeiro jogo dos quartos-de-final da prova e que tem o seu início marcado para as 20h15, e dirigido pelo árbitro Iancu Vasilica, de Vila Real.

Para esta partida o técnico maritimista, Mitchel van der Gaag fez cinco alterações, em relação ao último jogo, onde os insulares foram goleados em Guimarães, pelo Vitória em partida da I Liga.

Em Alvalade, Gonçalo Tabuaço estreia-se na baliza, no lugar de Fran Vieites, enquanto no meio campo Rafael Fernandes, Mons Bassouamina, Maurice Boakye, Simo Bouzaidi entram para os lugares de Maxime Dominguez, Martín Tejón, Tomás Tavares e Adrian Butzke.

Do lado do Sporting, Rui Borges também procedeu a uma revolução na equipa inicial apostando no seguinte onze: Rui Silva, Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Moncef Zekri, Silas Andersen, Eduardo Felicíssimo, João Simões, Pedro Lima, Geny Catamo, Fotis Ioannidis, Jesse Derry.