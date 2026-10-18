Rubina Leal manifesta pesar pelo falecimento de Leonel Nunes

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira manifestou, hoje, através de comunicado, o seu pesar pelo falecimento de Leonel Nunes, antigo deputado do Parlamento Madeirense, eleito pela CDU, e dirigente do Partido Comunista Português.

Morreu Leonel Nunes, dirigente do PCP Faleceu Leonel Nunes, militante e dirigente do PCP, aos 76 anos. A informação foi hoje divulgada pelo partido, que endereça o seu pesar à família e amigos.

"O seu percurso de intervenção cívica, política e sindical esteve ligado à defesa dos direitos dos trabalhadores e à participação cívica na nossa Região", recorda Rubina Leal.

Na nota, a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira endereça as suas sentidas condolências à família enlutada, aos amigos e ao Partido Comunista Português.