Colisão com automóvel deixa motociclista ferido no Funchal

Um homem, na casa dos 40 anos, sofreu ferimentos na sequência de um acidente de viação registado na noite deste sábado, no nó das Quebradas, na freguesia de São Martinho, no Funchal.

O acidente envolveu um motociclo e um automóvel, tendo sido necessária a intervenção dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O motociclista recebeu assistência no local por parte de uma equipa de emergência pré-hospitalar, sendo posteriormente transportado para o hospital.