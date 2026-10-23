Colisão entre duas viaturas faz um ferido no Funchal

Uma mulher, de 46 anos, ficou ferida na sequência de uma colisão entre duas viaturas ocorrida esta noite na rotunda da Rua dos Ilhéus, acima do túnel da Pontinha, no Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, o alerta para o acidente foi dado pelas 21h06, tendo sido mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal para o local com três veículos e sete operacionais. À chegada dos meios de socorro, a vítima já se encontrava no exterior da viatura, apresentando queixas de dores na zona do cinto de segurança e na região lombar.

Foi posteriormente transportada para o hospital.

A PSP também esteve no local.