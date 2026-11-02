PTP considera que as declarações de Calado "são uma vergonha para a democracia"

O PTP veio a público, esta segunda-feira, repudiar as declarações de Pedro Calado, antigo vice-presidente do Governo Regional e ex-presidente da CMF, na entrevista publicada pelo DIÁRIO de Notícias, a 31 de Outubro. Em causa, as declarações do antigo governante que defendeu que "todos aqueles partidos que têm menos de 5% deveriam ser afastados da assembleia" e associa a liberdade de expressão à "libertinagem".

"Quero voltar" Confira os destaques da primeira página do DIÁRIO de hoje

Para o PTP, são "afirmações graves", sobretudo vindas de quem quer voltar à política e "se posiciona para a putativa sucessão no PSD-Madeira".

Raquel Coelho, líder do PTP, considera que retirar das assembleias os "partidos que não contam" é desrespeitar os madeirenses que neles votam. A fiscalização e a oposição, venham de onde vierem, não são um "boicote", mas parte essencial da democracia.

A líder do PTP classifica ainda de "preocupante" o discurso de que a liberdade de expressão "dá origem à libertinagem". E classifica a entrevista como reveladora da "falta de cultura democracia que existe na Madeira e dentro do PSD".