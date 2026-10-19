Produtos regionais da Quinta Pedagógica da Camacha são estrela ‘Michelin’

A Quinta Pedagógica da Camacha tem vindo a ganhar notoriedade devido aos produtos que vende. Ao sábado há mercadinho nas instalações, no 24ª da Rua da Nogueira, mas ao longo de toda a semana são feitas entregas. Há três restaurantes com estrela Michelin, no Funchal, que compram estes produtos.

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Fotografias do fotojornalista Rui Silva/ASPRESS

A visita ao espaço é como que uma viagem sensorial, acompanhada pelos cães que são as mascotes: a Skye e o Snoppy. Todos são convidados a conhecer a quinta, plantar uma planta, mexer na terra e parar para reflectir e meditar.

São vários os espaços criados, com diversas funções: mercadinho, sementeira, minhocário, horta, espaço de lazer, quintinha dos animais e poço dos desejos. São diversos animais, diversas variedades de ervas aromáticas, de hortaliças e de frutas.

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