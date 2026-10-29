Madeira cria 650 sociedades até Setembro, menos 31% do que em 2025

A Região Autónoma da Madeira (RAM) registou a constituição de 1.033 sociedades nos primeiros nove meses de 2026, face a 383 dissoluções, alcançando um saldo positivo de 650 empresas. Apesar de o número de sociedades criadas continuar a superar largamente o das encerradas, o saldo diminuiu 30,9% em relação ao período homólogo de 2025, quando tinham sido contabilizadas mais 941 sociedades.

Os dados divulgados esta quinta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base na informação da Direcção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) fornecida ao Instituto Nacional de Estatística (INE), mostram uma redução do número de constituições, de 1.242 para 1.033, acompanhada por um aumento das dissoluções, de 301 para 383.

Por sectores de actividade, o maior contributo para o saldo positivo pertenceu às actividades de alojamento e restauração, com mais 132 sociedades do que as dissolvidas. Seguiram-se a construção, com um saldo de 98, as actividades imobiliárias (+81), a consultoria, actividades científicas e técnicas (+64) e as actividades administrativas e serviços de apoio (+45).

Também as actividades artísticas, desportivas e recreativas (+42) e as telecomunicações, programação informática e outros serviços de informação (+35) contribuíram para o crescimento líquido do número de sociedades.

Todos os municípios madeirenses registaram mais constituições do que dissoluções. O Funchal destacou-se, com 583 novas sociedades e 268 dissoluções, correspondendo a um saldo positivo de 315 empresas.

Santa Cruz apresentou o segundo maior saldo, com 101 sociedades, resultante de 130 constituições e 29 dissoluções. Seguiram-se Machico, com 57, e Câmara de Lobos, com 50.

Calheta e Ribeira Brava registaram, cada uma, um saldo de 28 sociedades, enquanto Ponta do Sol somou 21. Santana e São Vicente apresentaram saldos de 18 e 14, respectivamente. Porto Santo contabilizou nove sociedades líquidas e Porto Moniz registou o saldo mais reduzido, com nove constituições e apenas uma dissolução, num total de dez novas sociedades e um saldo positivo de nove.

Entre Janeiro e Setembro, o rácio entre constituições e dissoluções na Madeira foi de 2,70, abaixo dos 3,53 verificados a nível nacional.

Menos 70 constituições no terceiro trimestre

A evolução mais recente confirma a desaceleração na criação de sociedades. Entre Julho e Setembro deste ano, foram constituídas 332 empresas na Região e dissolvidas 124, resultando num saldo positivo de 208 sociedades.

Em comparação com o terceiro trimestre de 2025, registaram-se menos 70 constituições e mais três dissoluções, evidenciando uma quebra na criação de novas sociedades face ao período homólogo.