Voto antecipado aumenta quase 10 milhões face a 2022

Mais de 43 milhões de norte-americanos já votaram antecipadamente nas eleições intercalares de terça-feira, quase 10 milhões mais do que em 2022, segundo uma análise da agência Associated Press (AP).

Os dados, recolhidos cinco dias antes das eleições de 03 de novembro, revelam um aumento significativo da participação antecipada, particularmente nos estados onde decorrem disputas renhidas pelo Senado.

O Texas regista uma das maiores subidas, com mais de 6,3 milhões de votos antecipados até quarta-feira, contra 4,2 milhões no mesmo momento das eleições intercalares de há quatro anos, um crescimento de 50%.

Os números incluem votos presenciais e boletins enviados pelo correio e abrangem 47 estados e Washington DC, comparativamente com 48 estados e a capital federal em 2022.

Nos estados que disponibilizam informação sobre a filiação partidária dos eleitores, cerca de 6,8 milhões de democratas e 5,2 milhões de republicanos já exerceram o direito de voto.

Estes valores não representam a totalidade dos eleitores que votaram antecipadamente, nem permitem determinar em que candidatos depositaram os seus votos.

O aumento da participação ocorre numa altura em que os norte-americanos se preparam para decidir a composição do Congresso, dois anos depois do início do segundo mandato do Presidente Donald Trump.

Atualmente, o Partido Republicano controla a Câmara de Representantes e o Senado, onde dispõe de uma maioria de 53 lugares contra 47 dos democratas e independentes que com eles se alinham.

No Texas, onde a votação antecipada presencial termina hoje, a mobilização tem sido particularmente expressiva.

No condado de Harris, que inclui Houston, tinham votado até quarta-feira 862.700 pessoas, contra 564.500 no mesmo período de 2022.

O estado acolhe eleições para o Senado, a Câmara de Representantes e o Governo estadual.

Na disputa pelo Senado, o procurador-geral republicano Ken Paxton enfrenta o democrata James Talarico, numa campanha que mobilizou centenas de milhões de dólares.

Os democratas procuram conquistar um estado onde não vencem uma eleição estadual há mais de três décadas.

Trump visitou o Texas esta semana, naquela que foi a sua terceira deslocação ao estado durante outubro.

O crescimento do voto antecipado é igualmente expressivo na Carolina do Sul, onde aumentou 83% relativamente ao mesmo período de 2022.

Neste estado, que Trump venceu nas presidenciais de 2024 por uma margem de quase 18 pontos percentuais, os eleitores vão escolher um novo senador para substituir o republicano Lindsey Graham, entretanto falecido, e um novo governador.

No Kansas, onde o senador republicano Roger Marshall enfrenta o democrata Adam Hamilton, pastor metodista, o voto antecipado aumentou 34%, correspondendo a cerca de 83 mil votos adicionais.

No Maine, onde a senadora republicana Susan Collins procura a reeleição contra o democrata Troy Jackson, antigo presidente do Senado estadual, o crescimento atingiu 44%.

O Michigan registou mais cerca de 409 mil votos antecipados do que em igual período de 2022, um aumento de 32%.

Neste estado, trata-se das primeiras eleições intercalares em que o voto antecipado presencial está disponível em todo o território, depois de os eleitores terem aprovado a modalidade em novembro de 2022.

A Carolina do Norte também regista um aumento superior a 30% na participação antecipada.

As eleições de terça-feira determinarão a distribuição de forças no Congresso norte-americano, num contexto em que os republicanos procuram preservar as maiorias parlamentares e os democratas tentam recuperar o controlo de uma ou de ambas as câmaras.