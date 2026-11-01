Marco Silva exige Benfica fiel à sua identidade para vencer Alverca

O treinador do Benfica afirmou hoje que a sua equipa terá de ser fiel à sua identidade e fazer uma boa exibição frente ao Alverca, na 10.ª jornada da I Liga de futebol, para conquistar os três pontos.

"Acima de tudo, temos de ser iguais a nós mesmos e melhorarmos alguns aspetos que, naturalmente, há para melhorar", disse Marco Silva, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O técnico dos 'encarnados' acrescentou que o Benfica terá de ser uma "boa versão" de si mesmo, porque precisará disso para "somar os três pontos", sendo também determinante que os adeptos "desfrutem de uma boa exibição do Benfica".

Marco Silva alertou, contudo, para as dificuldades que o Alverca poderá colocar, considerando que a classificação dos ribatejanos pode não corresponder à qualidade da equipa, que apresenta jogadores jovens, tecnicamente evoluídos e com capacidade para criar problemas aos adversários.

"É uma equipa que representa dificuldades, mesmo nesses jogos em que saíram derrotados. Tem, em algumas posições, jogadores muito jovens, mas muito irreverentes, jogadores com qualidade técnica", observou.

Marco Silva destacou ainda a organização tática do Alverca, que utiliza uma linha de três defesas na construção ofensiva e cinco jogadores nos momentos defensivos, além de laterais muito ofensivos, que tornam a equipa imprevisível.

"É um adversário difícil, não olhamos para a tabela. Sabemos que temos de respeitar todos os adversários e respeitarmo-nos ainda mais a nós mesmos enquanto grupo, enquanto equipa, sabendo que temos de estar sempre no máximo", frisou.

Questionado sobre a disputa por um lugar no 'onze' entre Lukébakio, autor de dois golos no último encontro da Taça da Liga, frente ao Gil Vicente, e Rafa, o treinador recusou estabelecer hierarquias, considerando que os dois jogadores apresentam características diferentes.

"Por um jogador ter uma exibição boa, não quer dizer que esteja à frente do outro com quem está a lutar, ou dos outros que estão a lutar. Não vou definir hierarquias, porque elas não existem na nossa equipa", assegurou, deixando claro que a sua escolha não depende apenas de uma boa exibição ou dos golos marcados, mas também do que considera serem as melhores opções para cada partida.

Em relação a Enzo Barrenechea, Marco Silva disse que o jogador está próximo de regressar à competição, depois de ter participado nos últimos treinos com a equipa.

"O Enzo está muito perto de estar de volta, felizmente para nós. É um jogador que começou muito bem a temporada, infelizmente teve uma lesão. Tem concorrência forte, mas também faz a vida difícil a quem concorre com ele", explicou.

Questionado sobre a possibilidade de reforçar o plantel no mercado de janeiro, tendo em conta também a lesão de Leandro Barreiro, Marco Silva afirmou que mantém "contacto permanente com a direção", mas considerou prematuro discutir eventuais contratações, até porque acredita que os jogadores lesionados possam recuperar antes dessa altura.

Por outro lado, reconheceu a necessidade de melhorar o comportamento defensivo da equipa, que sofreu golos nos últimos quatro jogos.

"Acima de tudo, questões coletivas e de posicionamento, compete-nos a nós trabalhar", disse, admitindo que a sucessão de jogos, praticamente de três em três dias, dificulta a realização de sessões de treino com a intensidade necessária para corrigir determinados comportamentos.

Confrontado com as recentes declarações do presidente do Benfica, Rui Costa, sobre a necessidade de o Benfica voltar a conquistar títulos, Marco Silva evitou comentar diretamente as palavras do dirigente, mas reafirmou a ambição da equipa técnica e dos jogadores.

"Quando estás nesta casa, quando representas um clube desta dimensão, cada um no seu papel tem de trabalhar nesse sentido", afirmou, acrescentando que todos acreditam que o Benfica tem condições para vencer.

Sobre as polémicas de arbitragem, o técnico admitiu alguns excessos da sua parte e reconheceu que às vezes não consegue controlar-se: "Sou o primeiro a criticar-me a mim, porque só assim consigo ser melhor e, por vezes, não faço melhor porque não consigo".

O Benfica recebe o Alverca na segunda-feira, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

A equipa orientada por Marco Silva ocupa o segundo lugar do campeonato, com 22 pontos, enquanto o Alverca, treinado por Sérgio Ferreira, segue na oitava posição, com 11, após nove jornadas.