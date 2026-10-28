FC Porto procura garantir presença na 'final four' da Taça da Liga

O FC Porto, invicto nas competições nacionais, recebe hoje o Académico de Viseu, nos quartos de final da Taça da Liga de futebol, procurando garantir a presença na 'final four' e evitar uma eliminação precoce, como na época passada.

Os 'dragões' vêm de um triunfo em casa do Gil Vicente por 1-0 na última jornada da Liga, enquanto os viseenses surjem no Dragão moralizados com a vitória alcançada em Alvalade frente ao Sporting por 2-1, igualmente em jogo da nona jornada da I Liga.

Os 'quartos' prosseguem na quinta-feira, com o Sporting de Braga a receber o Famalicão e o Benfica, recordista de troféus da competição, com oito, a receber o Gil Vicente.

O Sporting, por sua vez, foi a primeira equipa a apurar-se para as meias-finais, ao vencer na terça-feira na receção ao Marítimo por 2-1.

Programa e resultados dos quartos de final:

- Terça-feira, 27 out:

(+) Sporting - Marítimo, 2-1

- Quarta-feira, 28 out:

FC Porto - Académico de Viseu, 20:30

- Quinta-feira, 29 out:

Sporting de Braga - Famalicão, 18:45

Benfica - Gil Vicente, 20:45

(+): Apurado para a 'fonal four':

- Meias-finais (05 e 06 jan 2027):

FC Porto/Académico de Viseu - Benfica/Gil Vicente

Sporting - Sporting de Braga/Famalicão

- Final (09 jan)