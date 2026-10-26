Arranca amanhã o primeiro roteiro Caça e Pesca no Porto Santo
O primeiro Roteiro de Caça e Pesca do Porto Santo arranca esta terça-feira, dia 27 de Outubro, e decorre até 1 de Novembro, numa iniciativa organizada pela AICTPS.
A primeira edição conta com a participação de nove restaurantes e tem como principal objectivo dar a conhecer a gastronomia local, com destaque para pratos confeccionados à base de produtos da pesca e da caça, duas actividades bem conhecidas e praticadas no Porto Santo.
Ao longo desta semana, o roteiro vai passar por diversos restaurantes da ilha, tendo também o sector vinícola como um dos principais atractivos desta estreia.
O DIÁRIO sabe que a iniciativa está a despertar a curiosidade da população, pelo que se espera uma boa adesão aos nove restaurantes participantes.