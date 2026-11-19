Sobre o futuro da Quinta da Piedade, que esta tarde domina o debate parlamentar, o deputado Carlos Teles, do PSD, reafirmou a sua posição favorável à manutenção do imóvel na esfera pública, defendendo a sua recuperação, valorização e colocação ao serviço da população do Jardim do Mar.

O antigo presidente da Câmara Municipal da Calheta recordou o processo de expropriação e o litígio que opôs o Governo Regional aos anteriores proprietários, salientando que a situação só ficou "finalmente resolvida" este ano. Um processo que, na sua perspectiva, importa ter presente na discussão sobre o futuro daquele património.

Embora reconheça a importância de reforçar as respostas sociais na Região, Carlos Teles manifestou discordância relativamente à proposta do PS de instalar na Quinta da Piedade uma estrutura de apoio à população idosa. Para o deputado social-democrata, o futuro do imóvel deve ser pensado tendo também em conta as necessidades específicas do Jardim do Mar e as potencialidades daquele espaço.

Nesse sentido, defendeu que sejam consideradas outras possibilidades, apontando, desde logo, a instalação de serviços públicos e a aposta na diversificação cultural. O objectivo, sublinhou, deverá passar pela recuperação e valorização da Quinta da Piedade, garantindo que este património permanece público e ganha uma função útil para a comunidade.