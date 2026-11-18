A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, afirmou hoje que a mitigação das alterações climáticas constitui uma "prioridade absoluta" para Portugal, defendendo na COP31 que os compromissos internacionais devem traduzir-se em ação concreta.

"Não podemos dissociar a mitigação da adaptação. Temos um país de extensa linha costeira e elevada exposição aos impactos climáticos", disse a ministra, num discurso em português, no segmento de alto nível da 31.ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.

Por essa razão, a ministra sublinhou que o país está apostado em fazer o território e as infraestruturas "mais resilientes".

"Por tudo isto, Portugal chega à COP31 com uma política centrada na ação defendendo a implementação do Acordo de Paris, onde a mitigação constitui uma prioridade absoluta", disse Maria da Graça Carvalho.

"A ciência é inequívoca e deve continuar a orientar as nossas decisões", afirmou, sustentando que, num contexto internacional "particularmente exigente", marcado também por conflitos, Portugal chega à conferência com uma mensagem clara: "os compromissos assumidos têm de se traduzir em ação concreta".

"É essa coerência entre ação nacional e responsabilidade internacional que queremos afirmar", declarou.

A ministra destacou ainda o Plano Social para o Clima, com um investimento previsto de cerca de 1,6 mil milhões de euros, "dirigido às famílias, microempresas e territórios vulneráveis".

"Portugal assume a ação climática como uma prioridade estratégica para o seu desenvolvimento. Não se trata apenas de reduzir emissões. Trata-se de transformar a nossa economia, reforçar a independência energética e aumentar a competitividade", afirmou.

Entre os resultados nacionais, apontou que as fontes renováveis asseguram mais de 75,5% da produção de eletricidade em Portugal.

"Queremos ir mais além, por isso estamos a apostar no armazenamento, no autoconsumo e nas comunidades de energia, na eficiência energética dos edifícios, na eletrificação dos consumos e numa mobilidade cada vez mais sustentável", sublinhou.

Maria da Graça Carvalho referiu também um novo passo na definição de uma estratégia de abandono dos combustíveis fósseis, que classificou como "programada, justa e inclusiva".