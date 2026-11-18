O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, está hoje em Kiev, onde tem previsto um encontro com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para demonstrar apoio político de Portugal à Ucrânia, disse à Lusa fonte oficial.

A deslocação de Rangel a Kiev pretende "sinalizar apoio político à Ucrânia num momento particularmente sensível", quando se intensificam as conversações para procurar um fim para a guerra iniciada pela invasão russa em fevereiro de 2022.

Segundo a mesma fonte, o ministro português pretende ainda demonstrar apoio "antes de um inverno que se adivinha difícil para os ucranianos", devido aos ataques russos a infraestruturas energéticas na Ucrânia.

O chefe da diplomacia portuguesa tem previsto um encontro com o Presidente ucraniano, na véspera de ambos participarem numa reunião da Coligação dos Voluntários, os países aliados de Kiev, em Berlim.

Rangel reúne-se durante a manhã com o homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, participando depois numa conferência de imprensa conjunta.

Antes, estará presente numa cerimónia de homenagem aos heróis que perderam a vida na guerra russo-ucraniana, ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, na praça Maidan (Praça da Independência).

Ao início da tarde, terá uma reunião com o primeiro vice-primeiro-ministro e ministro da Energia, Denys Shmyhal.

No programa da visita constam ainda uma visita à Universidade Nacional Taras Shevchenko e uma conferência na Academia Diplomática da Ucrânia.