A segunda cimeira Reino Unido-União Europeia é, para o Governo britânico, uma oportunidade para reduzir fricções nas fronteiras e aliviar o custo de vida sem reabrir formalmente, nesta fase, a questão do regresso à UE.

Londres espera fechar um pacote que inclui um acordo sanitário e fitossanitário para produtos agroalimentares e plantas, destinado a eliminar parte da burocracia introduzida após a saída do bloco, nomeadamente certificados, inspeções e taxas nas trocas comerciais.

O Executivo defende que esta medida vai facilitar exportações e reduzir custos para as empresas, contribuindo para preços mais baixos para os consumidores.

Em termos económicos, estima que poderá contribuir anualmente com até 5,1 mil milhões de libras (6,11 mil milhões de euros) e um aumento de até 0,4% no Produto Interno Bruto (PIB).

Na sexta-feira também deverão ser anunciados uma ligação entre os sistemas de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa e um programa de mobilidade juvenil, que prevê estadias recíprocas temporárias de jovens de 18 a 30 anos para estudar ou trabalhar.

A principal exigência britânica passa pela participação do Reino Unido na estratégia industrial europeia "Made in Europe", que privilegia componentes e produção europeus em setores como o automóvel.

Londres teme que as empresas britânicas sejam penalizadas, pondo em risco postos de trabalho.

Em contrapartida, Bruxelas continua a pressionar por uma redução das propinas universitárias para estudantes da UE no Reino Unido, aproximando-as dos valores aplicados aos estudantes britânicos.

A cimeira marca também um teste político para Burnham, que sucedeu a Keir Starmer em julho e assumiu um "reposicionamento" sobre a relação com a UE.

O primeiro-ministro reiterou na segunda-feira que o Brexit trouxe "perdeu mais do que ganhou" e que o país deve refletir nas "opções para a nossa relação a longo prazo".

No entanto, descartou mudanças significativas antes das próximas eleições legislativas e insistiu que "em todas as fases, o povo britânico é que vai mandar".

Vários estudos de opinião recentes, incluindo da Fundação Bertelsmann, que recolheu dados ao longo dos últimos dez anos, a maioria dos britânicos votaria agora a favor do Reino Unido ser membro da UE.

Em março de 2026, esse apoio situava-se nos 57%.

A ousadia de Burnham divide o próprio Governo: alguns ministros apoiam uma cooperação mais ambiciosa e até a reintegração no bloco, enquanto outros são mais cautelosos quanto a um eventual regresso ao mercado único ou à UE.

A oposição, em particular os partidos Conservador e Reformista, ambos eurocéticos, acusam o Governo de usar a cimeira para reintroduzir regras europeias e ameaçam rescindir os novos acordos se chegarem ao poder.

O ponto mais sensível é o chamado "alinhamento dinâmico", que faz o Reino Unido acompanhar automaticamente alterações à legislação da UE em áreas como normas alimentares e sanitárias.