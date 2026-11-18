A Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais (DRAS), promove, amanhã, 19 de Novembro, entre as 11h00 e as 12h30, na Sala da Confraria do IVBAM – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, a iniciativa: 'Porque é que cuidamos de tudo, menos de nós? Cancro da Próstata: Conhecer, Prevenir e Cuidar!', uma iniciativa integrada na campanha Novembro Azul.

A sessão conta com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e da secretária-geral do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Helena Toste Silva, entidade parceira da iniciativa e Graça Moniz, directora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, entidade anfitriã desta acção de sensibilização que reúne especialistas e convidados de diferentes áreas com vista à sensibilização para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da adoção de estilos de vida saudáveis, promovendo igualmente a reflexão sobre o autocuidado e a saúde masculina.

A iniciativa integra intervenções de profissionais das áreas da saúde, psicologia, atividade física, nutrição, comunicação social e testemunhos de vida, incentivando a participação directa do público e a partilha de experiências.