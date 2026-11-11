Casa de Saúde Câmara Pestana realiza simulacro de incêndio esta quinta-feira

A Casa de Saúde Câmara Pestana, instituição das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, vai realizar, já amanhã, dia 12 de Novembro, entre as 10 e as 12 horas, um exercício de simulacro de incêndio nas suas instalações.

A iniciativa, centrada na zona do bar, insere-se no cumprimento legal das medidas de autoprotecção da instituição. O principal objectivo passa por testar a prontidão das equipas internas de segurança, bem como treinar a articulação com as entidades de socorro externas.

No terreno, com viaturas de emergência, marcarão presença os Bombeiros, a PSP e os Serviços Municipais de Protecção Civil. O exercício conta com o apoio de várias entidades regionais e municipais de segurança e emergência, prevendo-se também a presença de entidades governamentais e municipais.

A direcção da instituição destaca a relevância pública da acção e sublinha que o objectivo é dar a conhecer à população o trabalho desenvolvido em matéria de segurança, prevenção e protecção das pessoas servidas pela instituição.