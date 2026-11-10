Capitania do Porto do Funchal actualiza avisos e lembra cuidados a ter nas zonas costeiras

A Capitania do Porto do Funchal recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral “para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, nomeadamente:

“Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.

De acordo com o IPMA, a Capitania do Porto do Funchal alerta para a forte ondulação: Costa Norte: W/NW 2,5 a 3,5 M, passando a SW 4,5 a 5,5 M durante a noite e manhã. Costa Sul: S/SW 2,5 a 3,5 M, passando a SW 4 a 5 M, diminuindo para 3 a 4 M a partir do início da tarde.

Quanto ao vento, a Capitana do Porto do Funchal também alerta para o agravamento nas próximas horas com as seguintes indicações: S/SW muito fresco a forte (40-61km/h), sendo fresco a muito fresco (31-50km/h) no início, aumentando para forte a muito forte (51-74km/h), por vezes tempestuoso (75-87km/h), tornando-se W/NW muito fresco a forte (40-61km/h), por vezes muito forte (62-74km/h), a partir do início da manhã, diminuindo para fresco a muito fresco a partir do início da tarde.

Quanto à visibilidade vai de boa a moderada, por vezes fraca, tornando-se moderada a fraca, por vezes má.