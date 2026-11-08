Sonda MMX do Japão está a caminho da lua de Marte

A agência espacial japonesa anunciou no final de Outubro que a sonda MMX, que pretende ser a primeira a recolher amostras de uma das luas de Marte, está a caminho da região marciana.

"A separação da MMX foi confirmada", disse a Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa (JAXA) durante uma transmissão em direto, referindo-se à sonda Martian Moons eXploration. "A MMX separou-se do foguetão H3 e começou a sua viagem rumo ao sistema marciano", acrescentou.

Um foguetão japonês transportando uma sonda espacial e dois aparelhos franceses descolou rumo às luas de Marte para tentar a façanha inédita de ali recolher amostras e talvez lançar luz sobre as origens do Sistema Solar e da vida na Terra.

A sonda Martian Moons eXploration (MMX), fruto de uma colaboração da agência espacial japonesa (Jaxa) com o Centro Nacional de Estudos Espaciais (Cnes), a NASA, a Agência Espacial Europeia (ESA) e o Centro Aeroespacial Alemão (DLR), poderá também contribuir para lançar as bases de uma futura exploração humana.

O foguetão H3 que transporta a MMX, bem como duas contribuições francesas - um rover e um espectrómetro - descolou do centro espacial de Tanegashima (sul do Japão), segundo uma transmissão em direto da agência espacial japonesa.

Após uma viagem durante cerca de um ano, a sonda permanecerá três anos nas proximidades do planeta vermelho, em órbita em torno de Fobos, uma das duas luas de Marte, a cerca de 6.000 quilómetros deste planeta.

Depois, pousará neste satélite para recolher pelo menos 10 gramas de matéria. O rover chamado Idefix, numa referência ao cão da banda desenhada Astérix, fará primeiro observações da superfície e servirá de explorador para a sonda, garantindo-lhe uma aterragem segura.

O Mirs é um espetrómetro desenvolvido pelo Cnes e pelo Observatório de Paris-PSL "que vai ajudar os cientistas a escolher os locais mais interessantes para a recolha de amostras", resume a astrónoma Antonella Barucci, responsável científica do Mirs.

"A recolha de amostras em Fobos será a primeira a nível mundial", declarou à AFP o chefe do projeto MMX, Yasuhiro Kawakatsu.

A Jaxa indicou que a missão também estudaria a possibilidade de usar Fobos como uma "estação espacial natural", definindo os requisitos para uma viagem de ida e volta a Marte, um elemento "essencial para a exploração humana" deste planeta, acrescentou.

A missão deve também observar a outra lua, Fobos, sem aí pousar, antes de regressar à Terra.

A Jaxa espera que a missão revele como Marte e as suas duas luas se formaram, informação crucial para compreender o nascimento do Sistema Solar.

Uma das teorias, a do "impacto gigante", sugere que se formaram após a colisão de um corpo celeste com Marte.

A hipótese chamada de "captura" considera, por outro lado, que poderão ter sido asteroides capturados pela gravidade marciana.

"A MMX esclarecerá os mecanismos de transporte que levaram água, elementos voláteis e compostos orgânicos das regiões externas do Sistema Solar para os planetas rochosos interiores (Mercúrio, Vénus, Terra e Marte), processos que talvez tenham "um papel chave na habitabilidade desses mundos", explicou à agência de notícias francesa AFP em agosto o astrofísico francês Patrick Michel, diretor de pesquisas do CNRS. "Se Fobos e Deimos são de facto vestígios desses primeiros sistemas de transporte, eles podem conter pistas sobre as próprias origens da vida ou, mais precisamente, sobre o transporte de materiais, determinante para o surgimento da vida em planetas rochosos", acrescentou durante a preparação desta missão.

A China também anunciou que a sua nave espacial Tianwen-3 deveria ser lançada por volta de 2028 com o objetivo de trazer amostras de Marte de volta por volta de 2031, potencialmente antes do regresso da MMX.