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Depressão Charles País

Aviso de chuva passa de vermelho para laranja em quatro distritos

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Foto Lusa

Os avisos meteorológicos vermelhos para chuva forte emitidos para os distritos de Leiria, Castelo Branco, Beja e Portalegre no âmbito da passagem da depressão Charles passaram a laranja, o segundo nível mais grave, ao início da tarde de hoje.

Segundo uma atualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativa às 13:30, os avisos vermelhos (o mais alto dos três níveis) para precipitação em vigor desde as 12:00 mantêm-se ativos até às 18:00 em Lisboa, Setúbal, Santarém e Faro.

O distrito mais a sul do país é o único onde se mantém também um aviso vermelho relativo a vento, desde as 12:00 e até às 21:00, com a previsão de "rajadas até 120 quilómetros/hora, podendo atingir 140 quilómetros/hora nos locais mais expostos".

Outros distritos das regiões Sul e Centro estiveram também sob avisos vermelhos, mas um desagravamento das previsões levou o IPMA a fazer alterações.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo, o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A depressão Charles, que motivou a ativação da situação de alerta em todo o território de Portugal continental das 00:00 às 23:59 de hoje, perdeu força durante a manhã e dividiu-se em dois núcleos de baixa pressão, um em direção a Lisboa e outro junto à costa algarvia, região que está a ser mais afetada pelo mau tempo, segundo informações do IPMA ao início da tarde.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, e mais de três centenas de voos foram cancelados em Lisboa, Faro, na Madeira e no Porto.

A tempestade provocou mais de 200 ocorrências da Madeira entre a noite de terça-feira e a manhã de hoje, sobretudo inundações, quedas de árvores e derrocadas.

No continente, a Proteção Civil contabilizou mais de 500 ocorrências do mesmo género entre as 00:00 e as 12:00.

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