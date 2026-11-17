A tenista Angelina Voloshchuk qualificou-se esta terça-feira para os oitavos de final do Madeira Ladies Open, depois de vencer a polaca Weronika Ewald, num encontro decidido em três sets.

Voloshchuk, actual 338.ª do ranking mundial, venceu pelos parciais de 3-6, 6-3 e 7-5, ao fim de duas horas e 13 minutos de jogo. Apesar de ter perdido o primeiro set, a portuguesa conseguiu recuperar e garantir a passagem à próxima ronda.

O primeiro dia do quadro principal ficou também marcado pela saída da primeira cabeça-de-série, Francisca Jorge. A tenista portuguesa, 241.ª do ranking mundial, abandonou o encontro frente à espanhola Maria Martinez Vaquero, por ter passado mal a noite, quando perdia por 7-6 (6) e 1-0. A vimaranense, que tinha sido assistida no hospital durante a manhã, não conseguiu terminar o encontro.

Também Gabriela Agra Amorim foi eliminada, depois de perder frente à espanhola Charo Esquiva Banuls, por 6-3 e 6-0. Milana Ivantsiv caiu perante a neerlandesa Arantxa Rus, por duplo 6-0.

A jornada ficou ainda marcada pela eliminação da suíça Valentina Ryser, segunda cabeça-de-série e 247.ª do ranking mundial, que perdeu diante da espanhola Celia Cervino Ruiz, por 6-3, 2-6 e 6-3.

Para esta quarta-feira estão agendados os encontros das portuguesas Matilde Jorge e Beatriz Castro. A terceira cabeça-de-série, actualmente na 249.ª posição do ranking mundial, vai defrontar a espanhola Alba Rey Garcia, enquanto Beatriz Castro terá pela frente a finlandesa Ella Haavisto.

O Madeira Ladies Open decorre entre 16 e 22 de Novembro, na Quinta Magnólia, no Funchal. A competição é organizada pela Associação de Ténis da Madeira e tem entrada livre.