Rubina Leal reconhece responsabilidade da população

A presidente da Assembleia Legislativa manifestou o seu reconhecimento à população da Região pela forma "responsável como respeitou os alertas, avisos e recomendações da Proteção Civil", durante a passagem da depressão Charles. Rubina Leal falava, esta tarde, na abertura da conferência 'Combate à Violência Doméstica na Comarca da Madeira – Boas Práticas e Desafios', realizada no parlamento madeirense, após a noite e madrugada de mau tempo na Região.

Agradeceu igualmente aos profissionais e às entidades envolvidos na resposta no terreno, nomeadamente ao Serviço Regional de Protecção Civil, aos bombeiros, às forças de segurança e às autarquias, destacando o "empenho, a competência e o espírito de missão demonstrados na protecção da população".