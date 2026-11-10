Câmara de Lobos prepara locais para acolher população em caso de emergência

Os centros comunitários de Câmara de Lobos e o pavilhão da escola do Curral das Freiras estão a ser preparados para acolher população, em caso de emergência, dadas as condições meteorológicas adversas previstas para as próximas horas. A resposta da autarquia está a ser articulada com os bombeiros e o reforço da intervenção nos pontos críticos do concelho.

"A prioridade é antecipar situações de risco, colocar equipas no terreno e assegurar capacidade de resposta às ocorrências", aponta nota enviada à comunicação social. "Esta reunião tem de resultar em equipas no terreno, meios preparados e respostas definidas. Temos de antecipar os problemas e estar prontos para intervir onde for necessário", afirma o presidente Celso Bettencourt.

A limpeza e verificação dos pontos críticos do concelho vão ser reforçadas, "com particular atenção a caleiras, levadas e zonas de escoamento de águas. A monitorização abrangerá também árvores e muros que possam apresentar risco de queda ou de ruína".

Além disso, o dispositivo prevê a limitação de acessos a locais de maior exposição, incluindo zonas da orla costeira, sempre que as condições de segurança o justifiquem.

"A resposta municipal prevê o reforço da equipa de proteção civil e a instalação de um posto de comando em articulação com os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. Esta estrutura permitirá centralizar a informação, acompanhar as ocorrências e coordenar a mobilização dos meios", explica ainda o autarca.

Plano em marcha

Os operacionais da Divisão de Ambiente integrarão a resposta no terreno, sendo que para quarta-feira estão previstas equipas de observação para identificar e reportar ocorrências.

Quanto à área social, está a ser preparada a possibilidade de acolhimento temporário nos centros comunitários, caso seja necessário retirar pessoas das suas habitações. No caso do Curral das Freiras, caso exista a necessidade de acolhimento da população, esse será concretizado no pavilhão da escola.

A nossa prioridade é proteger as pessoas. Estamos a preparar os meios municipais, a articular a resposta com os bombeiros e a organizar o apoio a quem possa precisar de sair de casa. Celso Bettencourt

A Câmara adoptará o regime de teletrabalho nas funções compatíveis, assegurando os serviços mínimos e a resposta operacional no terreno.