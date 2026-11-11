APRAM interdita acesso aos cais

O acesso aos cais sob jurisdição da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA) está interdito até às 21 horas desta quarta-feira.

A forte agitação marítima, provocada pela tempestade Charles, levou a autoridade portuária a encerrar o acesso ao cais do Paul do Mar (Calheta), Porto Moniz (Porto Moniz), Seixal (Porto Moniz), Porto Cruz (Machico), Machico (Machico), Madalena do Mar (Ponta do Sol), Ponta do Sol (Ponta do Sol), Ribeira Brava (Ribeira Brava), Câmara de Lobos (Câmara de Lobos), Santa Cruz (Cabeceira Aeroporto) e Boaventura (Santa Cruz). Também no Porto Santo, o acesso ao contramolhe está interdito.

Segundo nota à imprensa, a situação está em permanente avaliação, podendo existir, caso as condições de mar assim o determinem, prolongamentos nestes condicionamentos.