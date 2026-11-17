O Núcleo Museológico Solar do Ribeirinho volta a abrir as portas agora com a sua renovada exposição permanente, uma mostra que ocupa as quatro salas daquele espaço museológico e que convida os visitantes "a descobrir diferentes capítulos da história, da cultura e das tradições de Machico".

Organizada em quatro espaços temáticos, a exposição percorre a história de Machico, desde os Descobrimentos, passando pela lenda de Machim, até à relevância que a cultura da cana-de-açúcar assumiu na economia da antiga capitania e do reino. Núcleo Museológico Solar do Ribeirinho

A etnografia e as tradições locais merecem igualmente lugar de destaque.

Entre os elementos em exposição sobressai a tradição dos Fachos, uma manifestação cultural profundamente enraizada na identidade e na memória coletiva dos machiquenses. Núcleo Museológico Solar do Ribeirinho

O percurso termina com uma sala dedicada à arqueologia de Machico, onde os visitantes podem observar diversos fragmentos e vestígios recolhidos no âmbito de diferentes intervenções arqueológicas realizadas no concelho.

A exposição está aberta ao público de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 18 horas.