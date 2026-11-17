A Biblioteca Municipal do Funchal recebe, no próximo dia 25 de Novembro, pelas 18 horas, mais uma sessão do Clube de Leitura, desta vez dedicada à obra 'De mim para ti', do autor madeirense João Gonçalves.

Promovida pela Câmara Municipal do Funchal, a iniciativa, com entrada gratuita, pretende proporcionar um momento de partilha e reflexão em torno de temas como o autoconhecimento, a aceitação pessoal, o amor e a relação do ser humano com o mundo que o rodeia.

Na obra, João Gonçalves apresenta uma reflexão intimista sobre a experiência humana, explorando emoções, vivências e diferentes formas de compreender e sentir a vida. Através de uma escrita marcada pela sensibilidade e pela observação do quotidiano, o autor procura transmitir uma mensagem de valorização pessoal, destacando a importância da aceitação e do amor-próprio.

O livro integra ainda ilustrações que complementam a narrativa, conjugando a palavra escrita com a expressão visual. Ao longo das páginas, são abordadas questões relacionadas com a identidade, os afectos e a procura de sentido nas experiências individuais.

Natural da Madeira, João Gonçalves nasceu a 10 de Outubro de 1999 e frequenta actualmente formação na área da construção civil, na Universidade da Madeira. O seu percurso inclui também formação em inteligência emocional, com base em programação neurolinguística, área que tem influenciado a sua forma de compreender e expressar as emoções, reflectindo-se igualmente na sua escrita.