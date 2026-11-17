A Comissão Europeia reviu em alta as previsões de crescimento da economia portuguesa para 2,3% este ano, com a procura interna a compensar os choques externos, projetando depois um abrandamento para 1,9% em 2027.

A projeção de crescimento para este ano está em linha com a estimativa do Governo inscrita na proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), enquanto para o próximo ano Bruxelas é um pouco mais pessimista face ao executivo que antecipa uma expansão de 2,1%.

Estas previsões foram revistas em alta face a maio, quando Bruxelas antecipava um crescimento de 1,7% este ano e 1,8% no próximo.