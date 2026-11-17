Há 31 anos, o DIÁRIO dedicava seis páginas à Internet, uma tecnologia que começava a transformar o mundo e que prometia revolucionar a economia, as empresas e a própria sociedade. Na edição de 17 de Novembro de 1995, a primeira página anunciava 'O DIÁRIO mostra o peso da Internet', remetendo os leitores para um trabalho especial publicado no caderno 'Economia & Empresas', sob o tema 'A Revolução Internet'.

Numa altura em que o acesso à rede mundial ainda estava longe de fazer parte do quotidiano dos madeirenses, o jornal procurava explicar o funcionamento desta nova realidade, as oportunidades que oferecia e os obstáculos à sua expansão na Região. O suplemento abordava as estratégias públicas e privadas, o conceito de Sociedade da Informação e as consequências das novas tecnologias para a competitividade empresarial.

Os números apresentados ajudam a perceber o entusiasmo da época. Segundo o DIÁRIO, entre Setembro e Outubro de 1995, o número de utilizadores da Internet em todo o mundo tinha passado de 30 para 45 milhões, um crescimento de 50% em apenas um mês. As previsões apontavam para 80 milhões até ao final daquele ano.

Mas ligar-se à Internet exigia investimento e conhecimentos técnicos. Era necessário possuir um computador, um modem e uma linha telefónica. Na Madeira, a Telepac era o único fornecedor de acesso com tarifas competitivas, podendo os encargos mensais atingir entre 6.300 e 11 mil escudos, acrescidos dos custos telefónicos.

O trabalho explicava ainda como navegar na rede, apresentava os programas Netscape e Internet Explorer e ensinava às empresas como divulgar produtos e serviços através de páginas electrónicas. Antecipava também as chamadas telefónicas pela Internet, particularmente relevantes para uma Região com fortes comunidades emigrantes.

O Madeira Tecnopolo surgia como protagonista da estratégia regional para as tecnologias de informação, defendendo tarifas de telecomunicações competitivas e maior capacidade de inovação.

Três décadas depois, impressiona a actualidade de algumas preocupações então identificadas, sobretudo a desigualdade no acesso às tecnologias e a necessidade de preparar as empresas para a transformação digital. O que em 1995 parecia uma revolução ainda distante tornou-se uma ferramenta indispensável à vida quotidiana, à economia e à comunicação entre pessoas.