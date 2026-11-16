Norte-americana acusada de matar três filhos volta a ser julgada

Uma norte-americana acusada de matar os três filhos menores em 2023 vai ser novamente julgada em Março de 2027, depois de o primeiro julgamento ter terminado sem um veredicto unânime do júri.

O juiz William Sullivan marcou hoje o início do novo julgamento de Lindsay Clancy para 29 de Março de 2027, durante uma audiência no Tribunal Superior do Condado de Plymouth, no estado norte-americano de Massachusetts, segundo vários órgãos de comunicação social.

A decisão surge seis meses depois de o primeiro julgamento ter sido declarado nulo, por os jurados não terem conseguido chegar a uma decisão unânime.

Na semana passada, o magistrado rejeitou um pedido da defesa para que fossem retiradas as acusações contra Clancy.

Os advogados da arguida solicitaram igualmente uma investigação sobre um dos jurados, que acusam de ter impedido a obtenção de um veredicto unânime.

Por sua vez, o Ministério Público pediu ao tribunal que imponha restrições às declarações públicas sobre o processo, para evitar que possam influenciar o novo julgamento.

A acusação ainda não esclareceu se pretende manter os crimes de homicídio em primeiro grau ou avançar com acusações menos graves.

Segundo a cadeia norte-americana ABC News, a procuradora Jennifer Sprague defendeu que Clancy deve voltar a ser julgada por um júri, o que poderá indicar a intenção de manter as acusações mais graves.

A última audiência preparatória do novo julgamento está marcada para 18 de março.

Lindsay Clancy, uma antiga enfermeira de 36 anos, é acusada de ter estrangulado os três filhos, Cora, de 5 anos, Dawson, de 3, e Callan, de 8 meses, em Janeiro de 2023, na residência da família em Duxbury, Massachusetts.

Após a morte das crianças, a mulher tentou suicidar-se, tendo ficado parcialmente paralisada.

Durante o primeiro julgamento, a defesa argumentou que Clancy sofria de psicose pós-parto, uma perturbação psiquiátrica grave que pode ocorrer após o nascimento de uma criança.