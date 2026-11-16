Juventude Popular debate afirmação internacional de Portugal com destaque para a Madeira

O presidente da Juventude Popular da Madeira, Leandro Silva, foi responsável pela moderação de um painel com António Cunha Vaz, especialista em comunicação estratégica e relações institucionais, durante a Escola de Quadros da Juventude Popular, que decorreu entre 13 e 15 de Novembro, em Évora.

Sob o tema 'Portugal vende-se mal?', a conversa centrou-se nos desafios da afirmação internacional do país, na capacidade de atrair investimento estrangeiro e na necessidade de desenvolver uma economia mais competitiva, inovadora e geradora de maior valor acrescentado.

Ao longo do painel, foram abordadas questões relacionadas com a imagem de Portugal no estrangeiro, os obstáculos à captação de investimento, a valorização do talento nacional e a importância de criar condições para o crescimento das empresas portuguesas, a sua internacionalização e a criação de emprego mais qualificado e melhor remunerado.

A discussão estendeu-se ainda à influência portuguesa nas instituições europeias, à defesa dos interesses nacionais nos centros de decisão internacionais e ao potencial da língua portuguesa, da diáspora e das relações com os países africanos enquanto instrumentos de projeção económica e diplomática.

Um dos momentos da conversa foi dedicado à Madeira, numa reflexão introduzida por Leandro Silva sobre a importância da identidade e do orgulho regional na promoção de um território.

Recorrendo a exemplos como a espetada, o bolo do caco, as paisagens e as tradições madeirenses, o dirigente destacou a convicção com que os madeirenses valorizam e divulgam a sua terra, colocando à discussão o papel que esse sentimento de pertença pode desempenhar na promoção de Portugal.

A reflexão procurou estabelecer um paralelismo entre a capacidade dos madeirenses para promoverem espontaneamente a sua ilha e os desafios que Portugal enfrenta na valorização dos seus produtos, recursos e potencial económico junto dos mercados internacionais.

A referência à Região assumiu particular significado pela ligação de António Cunha Vaz à Madeira, onde viveu durante vários anos e exerceu funções como presidente da então Juventude Centrista.

De acordo com nota à imprensa, o debate integrou a Escola de Quadros da Juventude Popular, iniciativa nacional de formação política que reuniu jovens de diferentes regiões do país, contando com a participação de diversas personalidades da vida política, económica e institucional portuguesa.