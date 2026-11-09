Secretário-geral da ONU pede aos líderes que estejam à altura dos desafios

O secretário-geral da ONU pediu hoje aos líderes presentes na COP31, na Turquia, que "estejam à altura" dos desafios da conferência, numa altura em que a intensificação do fenómeno El Niño está a colidir com as consequências das mudanças climáticas.

"Entramos em uma nova era de extremos climáticos. Um fenómeno El Niño excecional colide com um planeta já sobreaquecido pelas alterações climáticas provocadas pelo homem. Os recordes climáticos continuam a ser batidos. O custo humano continua a aumentar", alertou António Guterres, num comunicado divulgado antes da abertura da conferência da ONU sobre o clima, em Antália, na Turquia.

Os líderes presentes na COP31 "precisam de estar à altura, reduzindo as emissões mais rapidamente, acelerando uma transição justa para abandonar os combustíveis fósseis e fornecendo aos países vulneráveis o financiamento e a proteção de que necessitam", acrescentou.

O comunicado acompanha o mais recente relatório sobre o estado do clima, elaborado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), das Nações Unidas, que revela que o ano de 2026 integra uma "longa série de recordes globais", tanto em relação às temperaturas quanto ao derretimento do gelo e à subida do nível do mar.

Este ano também marca a ocorrência de um episódio de El Niño "muito intenso, que deve acentuar ainda mais o calor e intensificar as condições meteorológicas extremas até 2027", informa a organização.

A OMM aponta que os últimos 12 anos foram os mais quentes já registados, sendo que os quatro anos mais recentes ocupam as quatro primeiras posições.

De acordo com a organização, o nível do mar está no patamar mais alto já registado e as temperaturas da superfície do mar atingiram recordes mensais em 2026. Quanto às reservas de água doce, têm vindo a diminuir desde 2014.

Entre janeiro e setembro de 2026, a temperatura média na superfície do globo esteve cerca de 1,47°C acima da média pré-industrial --- um patamar comparável ao dos anos de 2025 (1,43°C) e de 2023 (1,46°C), mas inferior ao recorde de 2024 (1,55°C).

A agência das Nações Unidas admite como provável que a temperatura aumente até ao final do ano, devido ao efeito de aquecimento do El Niño, que tem vindo a intensificar-se desde agosto e que deverá atingir o nível mais forte alguma vez registado em dezembro.

Esta conclusão baseia-se em nove conjuntos de dados internacionalmente reconhecidos, que já permitiram apurar que os últimos quatro anos - de 2023 a 2026 - foram os mais quentes de que há registo.