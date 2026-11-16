Kallas pede à UE para não ceder nada enquanto Rússia mantiver "exigências absurdas"

A chefe da diplomacia da União Europeia pediu hoje que o bloco não ceda em nada enquanto a Rússia mantiver as suas "exigências absurdas", defendendo que qualquer passo negocial dado pelos europeus tem de ter uma contrapartida de Moscovo.

Kaja Kallas deixou este desafio em declarações aos jornalistas à chegada a uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), em Bruxelas, depois de, na sexta-feira, os líderes do bloco terem consensualizado que serão representados nas negociações com a Rússia por uma equipa composta pela França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polónia, Comissão Europeia e Conselho Europeu.

Salientando que, na reunião de hoje, os ministros da UE vão discutir "a substância" dessas negociações com a Rússia, Kaja Kallas advertiu que Moscovo está a usar a sua "tática habitual".

"Apresentam uma série de exigências e depois acrescentam outras tantas para que, se vierem a recuar em algumas, acabem por parecer razoáveis, quando, na realidade, não o são", advertiu.

Por isso, a chefe da diplomacia defendeu que é preciso pressionar a equipa negociadora da UE para garantir que não cede nada nas negociações com a Rússia e que mantém "exigências maximalistas" enquanto Moscovo também o fizer.

"Seja qual for a equipa responsável pelas negociações, devemos perguntar-lhe sempre: exigiram alguma contrapartida? Chegaram efetivamente a fazer exigências, sobretudo quando a outra parte está a fazer exigências maximalistas", questionou, salientando ainda que a UE tem "instrumentos de pressão" que pode utilizar em negociações com a Rússia, designadamente as sanções e os bens congelados.

"Espero que não demos qualquer passo sem recebermos algo em troca", afirmou.

Kallas insistiu que, antes de discutir qualquer outro assunto com Moscovo, a Rússia deve comprometer-se a, primeiro, estabelecer um cessar-fogo na Ucrânia e, depois, a negociar um acordo de paz com Kiev.

"É preciso haver um cessar-fogo antes de iniciarmos conversações sobre o que quer que seja", reiterou Kallas.

A Alta Representante da UE afirmou ainda que não considera que as exigências russas "sejam sérias", reiterando que são "tão absurdas" que lhe parece que servem apenas de "pretexto para continuarem a guerra e provocarem o máximo de destruição possível".

Depois de, na semana passada, ter reiterado várias vezes que considerava que ela própria e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, deviam representar a UE em negociações com a Rússia, Kallas foi questionada sobre como vê o facto de os líderes terem optado por deixá-la de fora da equipa negociadora.

"Os líderes decidiram assim e essa é uma decisão que lhes compete", respondeu Kallas, que acrescentou, contudo, que se reúne todos os meses com os ministros dos Negócios Estrangeiros e com especialistas do Serviço Europeu de Ação Externa que "conhecem bem as negociações anteriores e são especialistas na Rússia".

"Por isso, posso continuar a trabalhar nas questões de fundo, mantendo também o foco na substância das negociações", referiu.